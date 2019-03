El Ayuntamiento pide a la Junta que rectifique y no retire la ayuda del 'Andalucía Orienta'

El Ayuntamiento ha solicitado formalmente a la Junta de Andalucía que rectifique con la retirada de las ayudas de casi medio millón de euros del programa de orientacion e inserción laboral Andalucía Orienta y que amplíe el plazo dado al Consistorio para su puesta en marcha. Se trata, apunta el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, de una "reformulacion de la solicitud" remitida el pasado de marzzo.

"El gobierno municipal quiere recalcar que es la primera vez que la Junta deniega una solicitud de prórroga para San Fernando que está tramitada, cumple con todos los requisitos para presentarla y que esté admitida en tiempo y forma", ha afirmado el edil socialista.

Por ello, ha enviado una reclamación en la que hace especial hincapié en dos aspectos: por un lado, la imposibilidad de cumplir con el procedimiento administrativo que es necesario desarrollar para poner en marcha el programa Andalucía Orienta en San Fernando en los plazos dados por el gobierno autonómico; y por otro, "el firme compromiso del Ayuntamiento con la prestación de este servicio de orientación en nuestra ciudad, colaborando en el desarrollo de competencias de otras administraciones, siendo nuestra voluntad de colaboración máxima para este tipo de programas como así hemos venido demostrando de forma continuada".

Respecto a los plazos, el equipo de gobierno recuerda en el documento remitido que la resolución del SAE "impone de forma unilateral" que el programa debe ser iniciado dentro de los 45 días siguientes a la fecha de inicio de actividad y que éste se considera iniciado al día siguiente de la resolución de la concesión, es decir, el 9 de enero de 2019, "una fecha totalmente arbitraria al no considerar el procedimiento interno municipal que nos obliga a una serie de trámites administrativos previos al inicio del proyecto", especifica el escrito.

En este sentido, se le recuerda al SAE que, entre otros trámites para poner en marcha el programa Andalucía Orienta, es necesario convocar mesas de contratación, elevar informes a la Junta de Gobierno Local, aprobar las bases del procedimiento de selección, presentar las ofertas genéricas de empleo ante el SAE para el sondeo y envío de candidatos preseleccionados por el mismo, constituir un tribunal de selección, estudiar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos, las publicaciones marcadas por ley con sus correspondientes plazos, la aprobación definitiva del listado de aspirantes admitidos, entrevista a los candidatos y publicación de resultados y puntuaciones obtenidas, etc... "por lo que resulta exiguo el periodo concedido de 45 días, toda vez que dicho plazo no se corresponde con la realidad administrativa que supone este procedimiento", se indica.

Conrado Rodríguez ha señalado que desde la Junta de Andalucía "siempre se ha sido sensible de la limitación de recursos que los ayuntamientos tenemos para prestar los servicios públicos propios como administración más cercana, cuando más para poder colaborar en el desarrollo de competencias de otras administraciones", e insiste en que la administración autonómica "tiene la obligación de llevar a todo el territorio andaluz la prestación del servicio de Orientación Laboral".

"Nosotros sí somos conscientes de que la Junta no dispone de la infraestructura necesaria para llevar este servicio a todos y cada uno de los municipios andaluces, y cuando nos solicitan apoyo para poder desarrollarlo de manera adecuada, siempre hemos respondido. Nuestra voluntad de colaboración, reiteramos, es máxima, pero requerimos que por parte del gobierno de la Junta se sea consciente de que el cumplimiento en los mínimos plazos establecidos en las bases no siempre es posible, y por lo tanto incidimos en la necesidad de flexibilidad teniendo en consideración el esfuerzo que se realiza desde la administración local", insiste Conrado Rodríguez.

Finalmente, el concejal de Desarrollo Económico ha afirmado que, si la Junta no reconsidera esta petición, "será el propio Ayuntamiento el que le reclame su obligación de disponer de personal y la infraestructura necesaria para aplicar el programa Andalucía Orienta en San Fernando porque es su competencia".