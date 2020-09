AxSí critica la pasividad del gobierno de San Fernando ante la subida del paro

Andalucía por Sí (AxSí) ha valorado los últimos datos de paro de San Fernando, que se sitúa en 12.434 desempleados en agosto, para mostrar su preocupación por las cifras. "Nos mantenemos en el 30% y superamos en más de cinco puntos la tasa media de paro provincial, que se sitúa en un 24,56%. Lo cierto es que en San Fernando se destruye más empleo que en otras ciudades del entorno, como Chiclana, Jerez o El Puerto, y que hay localidades como Cádiz en la que incluso ha bajado el paro", indica el portavoz de la formación, Fran Romero, que critica la "pasividad" del gobierno local.

El líder de la formación insiste en que los de La Isla son "los peores datos en materia de empleo de la Bahía de Cádiz" y señala que lo son incluso en un mes, agosto, en el que habitualmente la estacionalidad del empleo provoca que el paro baje, tal y como ocurrió el año pasado. "Sube el paro en todos los sectores: industria, construcción y servicios y también en el grupo de isleños e isleñas sin trabajo anterior. Y tampoco hay que las 7.674 mujeres isleñas desempleadas, una alarmante cifra que supone más del 60% del paro en San Fernando y que viene a confirmar ,una vez más, la ineficacia de las políticas de género de la señora Cabada y su equipo de gobierno en materia laboral", afirma.

Ante esta situación, la formación se cuestiona cuál es la respuesta municipal. "Pues, en primer lugar, bajar en un 32% las partidas destinadas a empleo en el nuevo presupuesto municipal para 2020, que suponen un insignificante 0,18% del total. En segundo lugar, rechazar nuestra propuesta en el seno de la malograda comisiónde reconstrucción por la covid-19 de un plan de empleo municipal propio; así como rechazar la bajada del recibo del agua y del IBI que de manera infame han subido este año. Y, en tercer lugar, gastarse más de 18.000 euros en propaganda de las ayudas a los autónomos y pymes de San Fernando afectados por el cierre de la economía y la pandemia y más 11.000 euros en pagarles a una entidad por informarlos. Unas ayudas anunciadas a bombo y platillo hace ya cinco meses de las que, a fecha de hoy, todavía no se ha abonado un céntimo", recalca Romero.

"Todo esto es lo que ofrece la señora Cavada y el gobierno de PSOE y Ciudadanos a los isleños, que demuestran con actos y de forma habitual que para ellos el empleo no es una prioridad. Y no lo es cuando más debería serlo, cuando la pandemia, el confinamiento, la desescalada y la nueva normalidad han hecho vulnerables a familias que no lo eran y han dejado aún más vulnerables a las que ya lo eran antes", insiste, Por eso reclama que se adopten medidas presupuestarias y fiscales que vengan a ayudar a los parados de San Fernando y al sector productivo", concluye el dirigente de AxSí.