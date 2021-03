AxSí critica que el gobierno de San Fernando haya "tirado la toalla" con la temporada de primavera del Teatro

Andalucía por Sí (AxSí) acusa de "absoluta dejadez" y "falta de diligencia" al gobierno de San Fernando por la gestión del equipo de gobierno del Real Teatro de Las Cortes desde el inicio del mandato. La formación cuestiona la "pasividad" en la fiscalización de la labor de la empresa adjudicataria del servicio, cuyo contrato se decidió resolver por los impagos a los trabajadores. Además, lamenta que haya "tirado la toalla" con la temporada de primavera.

El portavoz andalucista, Fran Romero, recuerda que desde el primer momento la empresa adjudicataria hizo habitual el impago de nóminas a los trabajadores y todo tipo de irregularidades laborales "ante la incapacidad del gobierno local para fiscalizar su labor". A eso se suma la "falta de empatía" con los trabajadores del teatro, "un grupo humano que durante las dos últimas décadas ha demostrado su profesionalidad independientemente de que empresa gestionase el teatro y que ahora ven obligados a un forzoso parón laboral".

La formación lamenta que hasta diciembre el gobierno no tomara medidas para retirar la gestión a la adjudicataria. Entonces, apunta, llevaron una moción al pleno para que se agilizase la resolución de este contrato y la nueva licitación para retomar la programación cultural de este espacio y asegurar la estabilidad laboral del personal de este equipamiento.

"Ninguna prisa ha mostrado la señora Cavada para que el Real Teatro de Las Cortes recupere su papel como principal escenario cultural de La Isla y espacio generador de empleo. Los pliegos del nuevo contrato no han estado listo hasta ahora y no se ha ejecutado la partida para la actual programación cultural de invierno/primavera. Entendemos que lo lógico y responsable es que el Real recupere su actividad de forma inmediata, ya que es posible hacerlo con aforos limitados y cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias. La cultura y la generación de oportunidades no pueden permitirse el lujo de seguir paradas en esta crisis social y económica sin precedentes derivada de la pandemia", señala Romero.

Romero advierte de que hay personas que adquirieron sus localidades para los espectáculos suspendidos de la pasada temporada de otoño del teatro a las que aún no se les ha hecho el reintegro del importe. Por eso, solicita al equipo de gobierno que haga efectivo este reintegro lo más pronto posible.

"No podemos esperar ni un segundo más para que el Real Teatro de las Cortes vuelva a ser nuestro mejor y más importante escenario cultural, una referencia provincial. No se puede dejar pasar la oportunidad para que nuestro teatro sea sinónimo de empleo y actividad económica. Desde AxSí insistimos a la señora Cavada para llegar a una solución para estos problemas", concluye Romero.