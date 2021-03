AxSí San Fernando reclama que se atiendan las 197 solicitudes de pymes y autónomos a los que no han llegado las ayudas municipales

Hay hasta 28.900 euros de una de las líneas del programa de ayuda a pymes y autónomos lanzado por el Ayuntamiento de San Fernando para ayudar a contrarrestar los efectos de la pandemia que no se han agotado.

Por eso, el grupo municipal AxSí San Fernando pedirá en el próximo pleno ordinario que se adopten las medidas administrativas que sean necesarias para aplicar dicho importe del presupuesto no agotado de la línea 1 de las subvenciones para atender las solicitudes que se han quedado en reserva en las otras líneas del programa de ayudas "por haberse agotado los presupuestos" y que en conjunto ascienden a 197.

Aunque las bases reguladoras contemplaban de reparto proporcional de lo que pudiera sobrar en alguna Línea, así como la ampliación de crédito para no dejar a ningún solicitante sin ayuda, no ha sido así, lamenta el portavoz del grupo municipal, Fran Romero. "Simplemente se deja en la estacada a 11 isleños que presentaron su solicitud a la Línea 2 y 186 a la Línea 3. 197 ciudadanos a los que no sólo ha machacado la crisis sanitaria con diversos cierres de la economía y sucesivos confinamientos, sino que también son ignorados por su Ayuntamiento", dice.

"De la cuantía necesaria para ayudar a estos 197 isleños, esto es 61.000 euros, prácticamente la mitad se obtiene con los 28.900 euros del presupuesto sobrante de la Línea 1 que no se ha agotado. De manera que sólo habría que haber buscado crédito por 32.100 euros para completar la cantidad necesaria para ayudar a todos los que han quedado en reserva por la falta de presupuesto del plan de ayudas", explica el edil de AxSí.