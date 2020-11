AxSí San Fernando exige la revisión de los horarios de la zona azul tras las nuevas restricciones

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha mostrado el rechazo de su formación a que la zona azul siga operando con normalidad mientras continúen las restricciones horarias a los comercios enmarcadas en las últimas medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía para prevenir la Covid19.

"No es lógico que se aplique el horario habitual de la zona azul cuando la movilidad ha cambiado tanto. Recordemos que los desplazamientos entre municipios no están permitidos salvo causas justificadas y que a las seis de la tarde es cuando los comercios considerados no esenciales están obligados a cerrar sus puertas ¿Es lógico, por tanto, que de seis de la tarde a nueve de la noche los vecinos tengan que bajar a la calle a renovar la zona azul cuando hay pocos motivos para utilizar su coche? ¿Qué necesidad hay, con la que está cayendo, de que los isleños tengan que desembolsar esas tres horas del servicio cuando pocas opciones de moverse en coche tienen y por tanto las necesidades de estacionamiento de rotación desaparecen?", se pregunta Fran Romero.

El portavoz andalucista insta al equipo de gobierno de Patricia Cavada a que, como mínimo, limite el horario de la zona azul hasta las seis de la tarde. "Desde el primer periodo del estado de alarma en marzo hasta que principios de junio, cuando la desescalada alcanzó su fase 3 y volvieron una mayor movilidad y una mayor actividad económica, se decretó la suspensión de este servicio. Por lo tanto, consideramos lógico que la vigencia del servicio vuelva a adaptarse a las nuevas restricciones horarias y de movilidad", afirma el concejal de AxSí.