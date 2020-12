AxSí San Fernando pide responsabilidades por la "falta de previsión" del Ayuntamiento con las aglomeraciones de Nochebuena

AxSí San Fernando ha lamentado "la falta de previsión del equipo de gobierno", que -sostiene- contribuyó a que, el pasado día de Nochebuena, se produjesen en el centro de la ciudad las aglomeraciones que luego se han hecho virales en las redes sociales a través de vídeos y fotografías y que han llegado a protagonizar minutos en informativos andaluces y nacionales.

La formación ha subrayado la "nula planificación del gobierno local de PSOE y Cs", que sólo -advierte- después del rechazo generalizado a estos vídeos y fotos "ha adoptado medidas preventivas en esta zona para mañana, día de Nochevieja".

"Es incomprensible que el Ayuntamiento isleño haya esperado para poner en marcha este dispositivo a que trascendiese en las redes sociales y los medios de comunicación un contenido gráfico que deja en muy mal lugar a nuestra ciudad a ojos de todo el país", lamenta el portavoz del grupo municipal de AxSí, Fran Romero.

Todo, sostiene la formación, "se podía haber evitado con una buena planificación y siendo consciente de que este año no era un año cualquiera".

"El equipo de gobierno tenía que estar a la altura en una Navidad en la que la lucha contra la Covid-19 llamaba a la responsabilidad y lo cierto es que no lo ha estado. Sin duda, el dispositivo previsto para el 31 no nos hace olvidar que el pasado 24 esta zona se convirtió sin necesidad alguna en un entorno de alto riesgo. Confiemos en que esta falta de previsión no se vea traducida en nuevos contagios", afirma el concejal andalucista.

Desde AxSí se pide a Cavada "que asuma su responsabilidad política y que cese de su cargo al concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Armario", al que la formación señala como "un edil ausente, al que preocupa más su cargo en el gobierno de la Diputación de Cádiz que los problemas que afectan a San Fernando".

La formación insiste en que es, precisamente, en esta pandemia cuando se hace absolutamente esencial la labor del Área Municipal de Seguridad Ciudadana. "Un concejal desaparecido desmerece la gran labor y la profesionalidad de la Policía Local y del resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en estos tiempos tan difíciles. La Isla y estos profesionales se merecen a un concejal presente y consciente de la gravedad de la situación, no alguien que no tenga tiempo de convocar una reunión de coordinación previa a las fiestas", señala el portavoz.