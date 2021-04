AxSí San Fernando respalda las reivindicaciones de una plantilla de la Policía Local "mermada y abandonada"

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, y el coordinador local de la formación, Lolo Picardo, arroparon ayer la concentración convocada por el sindicato Sip-An en el atrio del Ayuntamiento para manifestar el malestar de los efectivos de la Policía Local de San Fernando por no poder ofrecer un servicio acorde con las necesidades de una ciudad de casi 100.00 habitantes.

AxSí, de esta forma, se suma de nuevo a las reivindicaciones de estos profesionales. "Durante los últimos meses hemos ido insistiendo sobre las graves carencias que soporta la plantilla de nuestra Policía Local, una situación que se ha tornado insostenible con cada día que pasa", señala Fran Romero.

"Desde nuestro formación ya advertíamos sobre los problemas que afronta una plantilla del todo insuficiente para La Isla. En febrero se sumaron dos nuevos agentes a una plantilla en la que no se producían incorporaciones desde 2016 y no se han ido reponiendo las plazas de las personas que se han ido jubilando, mermando especialmente los puestos de mando y perjudicando con ello al servicio en la calle. De hecho, es la vocación de servicio público y el compromiso profesional de nuestros policías los que garantizan unos servicios mínimos a costa de que estos hombres y mujeres se desdoblen para llegar a todo y asuman cada vez más competencias. No es de recibo que haya noches en las que una única patrulla de dos agentes cubra toda la ciudad”, indica el portavoz andalucista.

Romero recalca que la Policía Local se siente desamparada por el permanente silencio del equipo de gobierno ante esta preocupante situación. "Estos profesionales se sienten ninguneados por Patricia Cavada y por su delegado de Seguridad Ciudadana, Jaime Armario. No dan la cara por ellos y, según nos comentan, Armario ni siquiera aparece por la Jefatura. No sólo siguen dejando que la plantilla se vea mermada, es que tampoco se reconoce la labor extraordinaria de los agentes. Lo cual provoca que incluso algunos de los últimos aprobados se hayan marchado a otras ciudades cercanas que ofrecen mejores condiciones laborales", detalla el portavoz de AxSí.

"No se puede mirar hacia otro lado con la situación de nuestra Policía Local. No es admisible que nuestros policías desempeñen sus funciones en estas condiciones. La dejadez y la falta de diligencia del bipartito de PSOE y Cs hace que San Fernando sea una ciudad cada día menos segura, cuando en tiempos de pandemia es cuando más falta hace una plantilla reforzada y capaz de contribuir al control del cumplimiento de las medidas y los protocolos contar la Covid-19", finaliza Romero.