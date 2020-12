AxSí San Fernando critica que no se haya informado a la oposición de los proyectos para captar fondos europeos Next Generation

Andalucía por Sí (AxSí) ha lamentado que la oposición hayan conocido a través de los medios los proyectos con que el gobierno de San Fernando optará a los fondos europeos Next Generation. "Este nuevo acto eleva a la máxima potencia la actitud opaca, autoritaria y poco transparente del equipo de gobierno de la señora Cavada, embriagado de su mayoría absoluta y convencido de que no debe explicación alguna a nadie sobre su gestión. Es incomprensible que la oposición se entere por la prensa sobre proyectos de una envergadura millonaria y cuyo objetivo es transformar la ciudad", señala el portavoz del grupo municipal andalucista, Fran Romero.

La formación considera que la creación de un área de Desarrollo Democrático con una concejalía de Transparencia, otra de gobierno abierto y otra participación ciudadana ha quedado en un "gesto vacío" de cara a la ciudadanía porque "la participación real y el pluralismo político brillan por su ausencia"-

Romero cuestiona que no se haya convocado a los grupos municipales para informar de los proyectos que se presentan a los nuevos fondos europeos. "No es que la señora Cavada siga planteando propuestas sin consensuarlas con los grupos políticos, es que ya ni siquiera se digna a informar a estos grupos sobre las mismas", indica. Esa gestión contrasta con situaciones, "cuando se equivoca" como el caso de La Casería en que "nos pide unidad", que el líder andalucista asume que es "para callarnos, para censurar nuestra democrática labor de fiscalización de su política autoritaria basada en el ordeno, mando y hago lo que me da la gana.

AxSí no solo critica al PSOE sino también a su socio de gobierno, Ciudadanos (Cs), "por su obediencia". Su actitud ahora contrasta, a juicio de Fran Romero, con la que tenía en la oposición cuando demandaba mesas informativas para conocer el grado de ejecución de las actuaciones financiadas con los fondos europeos Edusi. El portavoz recuerda que el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, aceptó la moción al entender que era "necesario dar cuenta por transparencia de la evolución de todos estos proyectos". Los andalucistas presentaron una enmienda para que fueran cuatro reuniones al año "y la señora Moreno aceptó mi enmienda". "Lamentablemente, la realidad no tardó en cambiar, cuando en septiembre PSOE y Ciudadanos pactaron", finaliza.