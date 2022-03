AxSí San Fernando habla del "monumental engaño" de la prórroga del servicio de ayuda a domicilio

De "monumental engaño" ha calificado el portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, la promesa lanzada por el gobierno municipal meses atrás a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) al afirmar, en pleno conflicto laboral, que no se iba a prorrogar el contrato con la actual adjudicataria, algo que posteriormente sí se va a hacer.

La formación llevará de nuevo el tema al próximo pleno ordinario para exigir "la mayor brevedad posible" a la hora de licitar este nuevo contrato y que se incorporen las demandas que las trabajadoras han puesto sobre la mesa: la jornada de 35 horas y la racionalización de los horarios de cara a una mejor conciliación de la vida laboral y familiar eliminando los sábados de la jornada laboral. También propondrá que adopten las medidas administrativas oportunas "para garantizar la fiscalización y el control de la empresa a la que se le adjudique este contrato a fin de evitar los incumplimientos que se han producido durante el contrato recién prorrogado y sancionando los que se produzcan".

El contenido de la moción, no obstante, arrastra una feroz crítica política al equipo de gobierno, al que acusa de haber mentido descaradamente al anunciar que no habría prórroga cuando, materialmente, no había margen de tiempo suficiente para tramitar un contrato de estas características. "Es imposible que estuviera en disposición de anunciar la nueva licitación del servicio antes de la fecha límite para hacerlo, que era el 16 de diciembre", ha afirmado Fran Romero.

"Cavada, demuestra aunque no lo quiera reconocer que si se ha tenido que prorrogar dos años más este contrato ha sido porque se le ha pasado los plazos para ejecutar la prórroga obligatoria de hasta nueve meses a la que está obligada cumplir la empresa", sostiene el edil de AxSí San Fernando. "Ante la presencia en el Pleno de las trabajadoras en noviembre y la manifestación previa a las puertas del ayuntamiento, la alcaldesa prometió lo que sabía no iba a cumplir".

En cuanto a la prórroga de dos años del contrato con la actual adjudicataria -expone Romero- alcanzará los 10,6 millones de euros "siempre que no se aprueben más modificaciones que incrementen su precio". Ya se han producido dos por valor del 20 y del 35% del valor total del contrato -recuerda- "y existe otra tercera modificación prevista cuyos datos económicos a día de hoy desconocemos así como los motivos por los que aún no se ha aprobado". Y la principal preocupación de estas trabajadoras, apostilla, "radica en que la concesión de la prórroga significa que permanecerán bajo las condiciones laborales que han hecho tan difícil su situación".