AxSí San Fernando trasladará al pleno las carencias de la vuelta al cole

Arropado por la plataforma Por una vuelta al cole segura y voluntaria, que se ha constituido recientemente en San Fernando, el portavoz de AxSí, Fran Romero, se ha hecho eco de las "carencias básicas" que empañan el regreso a las clases de los alumnos en este mes de septiembre y ha responsabilizado a las administraciones competentes en la materia -la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de San Fernando- de escurrir el bulto y "cargar de responsabilidades" a las comunidades educativas acrecentando la incertidumbre y preocupación de las familias con hijos en edad escolar.

"Y todo -advierte- cuando estas administraciones han tenido más de seis meses para prevenir mecanismos para bajar la ratio en los centros escolares y para asegurarse una vuelta al cole segura".

Este amplio descontento ante un regreso a las aulas que suscita muchas dudas tanto entre los profesionales de la docencia como entre los propios padres y madres ha llevado a los andalucistas a reunir las reivindicaciones más explícitas en una moción que defenderá en el pleno ordinario que el Ayuntamiento celebrará este jueves, debate al que pretende llevar las preocupaciones de padres y madres ante la vuelta al cole.

Romero ha hablado de "desamparo" para referirse a la situación de los centros educativos y de las familias en este regreso a clase que marca la pandemia y ha asegurado que es "una desfachatez" que la Junta de Andalucía haya "esquivado" sus responsabilidades de manera que cada centro haya tenido que elaborar su protocolo anti-Covid. "¿En qué cabeza cabe que una administración deje en manos de cada centro escolar la elaboración de un protocolo covid-19?", se ha preguntado.

La incapacidad para reducir la ratio en los centros y asegurar la distancia de seguridad o la ausencia de personal sanitario especializado en los centros, así como la falta de material preventivo -las mascarillas y geles deben aportarlas los padres en casi todos los colegios- son algunas de estas carencias que ha señalado AxSí San Fernando con la plataforma Por una vuelta al cole segura y voluntaria.

"Podrían haberse utilizado espacios municipales, como el antiguo colegio Nuestra Señora del Carmen o el Padre Franco, ambos cerrados, para conseguir reducir la ratio", advierte Romero, que ha aludido también al primer positivo que se ha registrado en un centro escolar de La Isla, en el CEIP Arquitecto Leoz.

Romero ha aludido también a otros ejemplos explícitos para exponer la caótica situación que se vive en los centros educativos. Así se ha referido a la ausencia de limpiadoras durante la mañana en el CEIP Erytheia y a la lógica preocupación manifestada por los padres de los alumnos. También a la ratio de 38 alumnos que existe en Bachillerato en institutos como La Bahía, lo que impide mantener la distancia de seguridad.

El portavoz andalucista ha recriminado también al gobierno municipal su escasa implicación ante el complicado reto que supone el nuevo curso político. "Acaba de licitarse en estos días el contrato para el pintado de los centros escolares", ha apuntado. Es algo que habitualmente se hace a principios de verano para que dichos trabajos se realicen en torno a las semanas de agosto. Las tareas de limpieza y desinfección de los colegios no comenzaron hasta principios de la semana pasada, lamenta igualmente. "Tampoco se ha modificado ninguna partida presupuestaria ni se ha destinado ni un solo euro más al presupuesto destinado a Educación a pesar de que podía haberse hecho perfectamente con el dinero de la Feria, fiestas o eventos similares que no se ha podido gastar", apunta.

La moción de AxSí propone instar a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía a que elabore de forma urgente "un protocolo Covid-19 único y menos ambiguo" para todos los colegios de la comunidad autónoma para descargar de esa responsabilidad a los centros educativos, que sólo habrían deaportar en este caso correcciones puntuales en función de sus particularidades. También plantea que se articulen herramientas para reducir la ratio de alumnos por aula, garantizar una mayor contratación de docentes de refuerzo, garantizar una mayor inversión para minimizar la brecha digital y para la adquisición de material preventivo y reclama la presencia de personal sanitario en los colegios durante la crisis de la Covid-19.

Al Ayuntamiento le reclama que incremente la partida presupuestaria destinadas a los colegios, que priorice las inversiones en los centros educativos para combatir el Covid y que ceda espacios municipales para ayudar a reducir la ratio de los colegios.

Nace la plataforma 'Por una vuelta al cole segura y voluntaria'

Eva Torres, portavoz de la plataforma Por una vuelta al cole segura y voluntaria, ha acompañado a Fran Romero y ha insistido en la necesidad de adoptar más medidas en los centros educativos para prevenir posibles contagios y tranquilizar al as familias. "No hay que olvidar que estamos en medio de una pandemia", ha apuntado. La plataforma aboga por el regreso voluntario a las aulas al ser imposible garantizar la seguridad de los menores y por reforzar la formación on line para que los alumnos continúen avanzando en su formación. En este primer trimestre del curso -advierte- lo ideal que es las clases fueran semipresenciales para todos.