AxSí San Fernando dice que los dispositivos wifi para combatir la brecha digital llegan tarde y son insuficientes

La viceportavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Maite Lebrero, ha reciminado la "extremada lentitud" con la que el gobierno municipal de Patricia Cavada ha reaccionado ante la brecha digital y ha facilitado dispositivos wifi a las familias vulnerables. "Lamentamos que haya tardado tanto en enfrentarse al que es uno de los grandes retos del sistema educativo. Desde el 15 de marzo hay muchos hogares en San Fernando con serias dificultades para acceder a las clases telemáticas de sus hijos. Ahora, más de dos meses y medio después y a tres semanas de finalizar el curso escolar, el gobierno bipartito da este primer y tímido paso", explica la edil andalucista.

"El pasado 15 de abril desde AxSí ya reclamamos la necesidad de que, por parte de los servicios sociales municipales y la concejalía de Educación, trabajasen por la equidad social tecnológica y la cohesión digital. Ante la absoluta pasividad de Cavada volvimos a insistir al respecto en el pleno extraordinario del pasado 22 de mayo", recuerda la viceportavoz.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2019 el 25% de los hogares con cinco o más miembros no pudieron dotar a sus hijos de un ordenador; el 42% de las familias con ingresos inferiores a novecientos euros no tienen ordenador en casa y el 22% carecen de acceso a Internet. Por lo que, en general y de media, en España un 15% de hogares padecen la brecha digital.

"Si extrapolamos estos porcentajes a San Fernando nos encontramos que unos 5.000 hogares estarían en riesgo de quedar excluidos de la educación telemática. Y hablamos de un problema que no se reduce al acceso a Internet, sino también a la dificultad económica para adquirir dispositivos móviles", detalla Lebrero.

"Lo cierto es que la medida no sólo ha tardado, sino que además resulta insuficiente. Hay que aclarar que los programas municipales de Urgencia y Emergencias Sociales y Ayudas Económicas Familiares no contemplan expresamente el concepto de brecha digital, es decir, la cobertura clara tanto de suministro de wifi como de la compra de dispositivos tecnológicos. De esta forma, proponemos que se incluya en estos términos y obviamente se incrementen las ayudas. La educación no es un lujo. Es un derecho fundamental y es nuestra obligación protegerlo", continúa la viceportavoz de AxSí en La Isla.

Menores isleños excluidos del Plan SYGA

Por otro lado, Lebrero ha hecho seguimiento de otro problema vinculado a la materia educativa que también afecta a la ciudad: la "infame situación" a la que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía tiene sometidos a 256 menores de San Fernando excluidos del Plan SYGA por una cuestión de plazo administrativo. "Un plazo que la Junta se niega a abrir de nuevo y que deja muy clara la falta de humanidad de la que hace gala Ciudadanos como responsable político de esta Consejería. Estamos hablando de recursos alimenticios de niños isleños de familias a las que el confinamiento ha situado en unas circunstancias dramáticas", recalca Lebrero.

"Esperemos que la pasividad política de Cavada en este tema, que debería haber sido objeto de comunicados públicos reivindicativos y contundentes por su parte, no se deba a que sus socios de gobierno municipal son los mismos que ostentan la Consejería de Educación en el gobierno de la Junta de Andalucía. Parece que la mayoría absoluta que le regala Ciudadanos está por encima de las necesidades alimenticias de los menores de La Isla", concluye la viceportavoz de AxSí.