AxSí San Fernando: "Las carencias de la Policía Local se agravan y La Isla es cada día menos segura"

El coordinador local de AxSí San Fernando, Lolo Picardo, ha insistido sobre las carencias que presenta la plantilla de la Policía Local, un déficit que durante el pasado fin de semana también ha vuelto a denunciar los sindicatos SPLI y Sip-An y que además se han visto acrecentadas por la detección de un nuevo brote de Covid-19 en dicha plantilla.

"El pasado viernes ya advertíamos desde AxSí sobre los graves problemas que afrontaba una plantilla que era insuficiente para las necesidades de San Fernando. Ya subrayábamos que desde 2016 no se producían incorporaciones nuevas y que no se reponían las plazas de las personas que se iban jubilando, mermando especialmente los puestos de mando y perjudicando al servicio en la calle. Una situación insostenible ante la cual, tal y como apuntan estos sindicatos, el gobierno local hace caso omiso de reivindicación alguna", señala Picardo.

"No es de recibo que el positivo de tres personas en esta plantilla, incluido el del jefe de la Policía Local, se vea traducido en que el turno de noche del pasado sábado no contase con ningún agente en la calle. Y esa es una realidad que no puede justificarse únicamente con la pandemia. Por mucho que se esfuercen los efectivos, por mucho que se les anulen días libres y de vacaciones y se les obligue injustamente a doblar turnos nada se puede hacer si no hay plantilla de donde tirar. Por otro lado, hay que recordar que desde el pasado mes de marzo se lleva exigiendo al equipo de gobierno de PSOE y Cs que establezcan medidas preventivas y un protocolo de actuación para la Policía Local para prevenir la Covid-19. Un protocolo que Cavada sigue sin hacer realidad, igual que se siguen sin abonar las prometidas productividades a los policías por el trabajo desempeñado durante la pandemia", indica el coordinador local al hacerse eco de las quejas sindicales.

Picardo explica que AxSí se une a las reivindicaciones de este colectivo y exige a Cavada; a su responsables de Recursos Humanos, Conrado Rodríguez, y a su concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Armario, que ejecuten las plazas ofertadas en las últimas convocatorias y que elaboren y pongan en marcha un protocolo de actuación para la Policía Local para prevenir la Covid-19.

"El equipo de gobierno no está actuando de forma responsable con nuestra Policía Local. La deja expuesta al virus e insiste en permanezcan unas carencias que le lleva a los efectivos a trabajar en condiciones nada adecuadas. Esta realidad hace que San Fernando sea una ciudad cada día menos segura y con menor presencia policial, cuando esta presencia es una herramienta muy efectiva para que se cumplan las medidas y comportamientos que nos protegen a todos del virus en una ciudad cuya tasa de contagio llegó a superar el pasado viernes los 1.000 casos. Nuestra Policía Local es más necesaria que nunca y por eso hay que actuar con urgencia para solucionar estas carencias. La Isla no se merece menos", detalla el coordinador local.