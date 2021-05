AxSí San Fernando: "La Casería solo se salva si La Isla se moviliza"

"La Casería solo se salva si La Isla se moviliza". Es el mensaje que hoy ha trasladado el portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero, tras la moción conjunta que se debatió en el pleno y las últimas novedades relativas al conflicto que trascendieron ayer para dejar en evidencia que no hay marcha atrás con las demoliciones de las casetas y construcciones que ocupan la zona de dominio público y que el expediente de declaración de interés público con el que el Ayuntamiento pretende salvar el conjunto no sirve de nada puesto que Costas -como era previsible- no va a apoyarlo.

El edil andalucista ha mostrado además su malestar ante el hecho de que el equipo de gobierno "ocultara" la reunión que había mantenido con la Demarcación de Costas para hablar de La Casería a pesar de que el conflicto iba a protagonizar la sesión plenaria de ayer dada la moción que había aunado a toda la oposición. "El portavoz del gobierno municipal, Conrado Rodríguez, me llamó a los dos de la tarde para tratar distintas cuestiones del pleno, podría haberlo comentado dada su trascendencia igual que hizo con otros temas, pero no lo hizo", ha lamentado Romero al denunciar por enésima vez la "falta de transparencia" del ejecutivo municipal.

En dicha reunión -ha recordado- Costas ha trasladado al Ayuntamiento isleño un borrador del proyecto de regeneración de la playa de La Casería para que aporten sus propuestas y sugerencias. "Y no me cabe ninguna duda de que el gobierno va a hacer estas sugerencias y va a intentar meter el 'verde agua' en el diseño", ha ironizado el portavoz de AxSí al aludir a la estética de la nueva imagen de San Fernando promovida por el ejecutivo.

Para Romero, a la alcaldesa, Patricia Cavada, "se la ha caído la máscara" tras los acontecimientos de ayer y ha demostrado que "no se puede confiar en ella". De hecho, AxSí considera que es la "gran responsable" de que se "destruya" La Casería al haber promovido el proyecto de regeneración de la playa, como ha reconocido Costas y como el PSOE postula en sus programas electorales desde los tiempos en los que se presentara Fernando López Gil como candidato.

La formación insiste en que la alcaldesa era conocedora y partícipe de las gestiones que se estaban llevando a cabo y que solo a raíz del descontento ciudadano -una vez que la prensa dio a conocer los expedientes que se estaban tramitando- cambió su postura de cara a la galería para intentar mostrar una imagen de rechazo.

El caso -advierte este edil- es que la declaración de interés general que podría salvar al conjunto de casetas y que el pleno aprueba en noviembre se podría haber empezado a tramitar mucho antes y no se hizo. "Y ahora ya es tarde".

Insiste Romero en la destrucción de empleo que implica la demolición de las casetas y de los negocios que va a acometer Costas y lamenta "las maneras" de proceder "a las bravas". "Es necesario intervenir en la zona para regenerarla pero hay que hacerlo desde el diálogo", afirma mientras recuerda que es el PSOE el partido que gobierna tanto en Costas como en el Ayuntamiento isleño.