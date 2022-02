AxSí San Fernando acusa a Cavada de llevar "la excavadora por bandera" tras los derribos de La Casería y el IMPI

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha lamentado que finalmente se esté haciendo realidad la demolición del edificio del antiguo IMPI y de las cuatro naves industriales situadas en la trasera del vivero de empresas.

"La semana pasada la iniciábamos con el PSOE de Cavada derribando las casetas de la playa de La Casería y esta semana ha dado comienzo con el PSOE demoliendo el antiguo IMPI y las naves para emprendedores", ha afirmado aludiendo también a las demoliciones ejecutadas por la Demarcación de Costas en la zona de dominio público.

"La alcaldesa sigue con la pala excavadora por bandera y lo mismo acaba con la identidad de una de las zonas más identitarias y turísticas de San Fernando que destruye un espacio que durante un cuarto de siglo ha sido sinónimo de generación de oportunidades, empleo y actividad emprendedora, un espacio que seveía desbordado en iniciativas de orientación, formación y fomento de la cultura emprendedora y era referente en la provincia de Cádiz", ha señalado Romero.

El concejal de AxSí recuerda que este edificio y dichas naves además desaparecen para que su lugar sea ocupado por una bolsa de aparcamiento. "Es muy triste que el equipo de gobierno no plantease bolsas de aparcamiento en otro espacio de La Magdalena o en el solar abandonado que tiene enfrente al que podía haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Defensa y que su decisión sea cargarse el edificio del antiguo IMPI y las naves para emprendedores. Por culpa de PSOE y Cs este equipamiento que fue de referencia para el emprendimiento y la orientación laboral dejará de existir y dará paso a una explanada yerma, un páramo ausente de oportunidades", indica el portavoz.

Por otro lado, Romero recuerda que la desaparición de estas naves dejará a San Fernando huérfana de espacios públicos para la actividad emprendedora, ya que las cuatro nuevas naves que la Junta de Andalucía, a través de Andalucía Emprende, pondrá en marcha en Fadricas II aún tardarán en hacerse realidad, pues la administración autonómica acaba de adjudicar ahora la redacción del proyecto básico y deejecución así como la dirección de obras de esta otra actuación.

Además, prosigue AxSí, la cesión de esta parcela municipal a la Junta "sufrió demoras por culpa de la falta de entendimiento con la Junta, que exigió modificaciones, y que tuvo que volver a pasar por Pleno con elconsiguiente retraso".

"Lo de estas naves merece mención aparte. Hace tres años el gobierno local de PSOE y Cs decidió, de manera unilateral, no renovar el convenio suscrito con la Junta de Andalucía para que dichas instalaciones acogiesen actividad emprendedora. Un convenio que llevaba regulando el uso de estas naves desde que el Ayuntamiento las construyó y que ofrecía a los emprendedores un periodo de cesión gratuita de tres años de estos espacios. Tras la no renovación del convenio, cualquier isleño que tuviese la iniciativa de emprender era derivado a naves de Andalucía Emprende de otros municipios. Es decir, que el equipo de gobierno obligaba forzosamente a emprender fuera de La Isla mientras que no era capaz de agilizar la cesión de las parcelas a la Junta en Fadricas II", ha denunciado el portavoz.

"El momento en que Cavada consideró que una bolsa de aparcamiento es más importante que la permanencia de un espacio generador de empleo y oportunidades vino a confirmarnos que la creación de puestos de trabajo no es una prioridad para la alcaldesa de una ciudad en la que el paro sigue haciendo estragos mes a mes. La realidad de nuestra ciudad es la de un municipio sin políticas activas de empleo, sin plan de empleo local, sin bolsa municipal de desempleados empadronados en San Fernando, con las pocas partidas para empleabilidad de los parados isleños sin gastar, etc... Lamentablemente, siguen importando más las actuaciones dirigidas por el capricho estético y en las que el hormigón y el césped artificial se esconden bajo una fachada de falsa sostenibilidad. El daño está ya hecho, así que por lo menos esperamos que PSOE y Cs presionen para que las naves de Andalucía Emprende no tarden en ser una realidad en Fadricas II", finaliza Romero.

