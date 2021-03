AxSí San Fernando: "Cavada actúa como si nada hubiese cambiado tras un año de pandemia"

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha lamentado la ausencia de un balance por parte de la alcaldesa, Patricia Cavada, sobre la gestión municipal de la pandemia de la Covid-19 y de la crisis sanitaria, económica y social derivada de la misma, ahora que se cumple un año del primer estado de alarma y del inicio del confinamiento.

"Los isleños siguen carentes de liderazgo en estos tiempos tan difíciles. Lo menos que podía haber hecho la alcaldesa es rendir cuentas a la ciudadanía de lo que se ha hecho durante este año y informar sobre la planificación futura. Pero, por otro lado, no nos sorprende que desde el equipo de gobierno se insista en un silencio y en una falta de transparencia que se han convertido en habituales y en una actitud basada en mirar hacia otro lado como si nada hubiese cambiado", afirma.

Para AxSí, no se puede actuar como si nada hubiese cambiado "porque lo cierto es que todo ha cambiado". En este último año, 98 isleños han perdido la vida a causa del virus y 5.758 conciudadanos han sufrido esta enfermedad, recuerda.

"Ha sido unos meses en los que desde La Isla también se ha luchado contra la pandemia gracias a la labor y la entrega de aquellos hombres y mujeres de nuestra ciudad que han dado lo mejor de sí mismos. Trabajadores como sanitarios, comunidad docente, cuerpos de seguridad, limpieza, zonas verdes y alcantarillado entre otros muchos", señala el portavoz.

Para Romero, el gobierno municipal ha evitado hacer balance "porque el propio bipartito de PSOE y Cs es consciente de que se podía haber hecho mucho más". "El gobierno local también sabe que no ha actuado ni ha exigido a la Junta de Andalucía hasta que la opinión pública y los malos datos le obligaron. También sabe que no se ha trabajado para crear empleo y que que no se ha ayudado a las pymes y los autónomoscomo estos necesitan. Sin ir más lejos los nuevos Presupuestos Municipales no se ajustan a la realidad y no contemplan partidas para ayudas a pymes y autónomos o para un plan de empleo municipal", continúa el portavoz de AxSí.

"En lugar de ofrecernos este balance, Cavada presume de su afán recaudatorio anunciando que durante 2020, el año de mayor presión fiscal de la historia de la ciudad, el Ayuntamiento recaudó en impuestos más de 24 millones de euros. Tal y como están las cosas, las familias de San Fernando han pagado más impuestos que nunca y lo triste es que el gobierno local no sólo se vanagloria de ello, sino que tampoco ha priorizado la inversión de lo recaudado en reforzar lo social o crear empleo. En cambio sí que ha habido dinero para adelantar cuatro millones de deudas a los bancos cuyo pago no era urgente; sí ha habido dinero para gastarse 372.000 euros en publicidad y propaganda; sí ha habido dinero para una actuación meramente estética como la renovación medianas en avenidas por 750.000 euros; sí ha habido dinero para alfombras. Entre una larga de actuaciones superfluas", reflexiona el portavoz.

Desde AxSí se insiste también en que durante estos meses el gobierno de Patricia Cavada también hainsistido en su apuesta "por una gestión totalmente alejada de la participación de la ciudadanía y del resto de fuerzas políticas de la Corporación Municipal".

"Ninguna de nuestras propuestas fue escuchada ni tenida en cuenta en el seno de la comisión de reconstrucción, que lleva desde septiembre de 2020 sin convocarse, y en el comité de seguimiento de la Covid-19 los grupos de la oposición no están representados. Desde AxSí volvemos a pedir a la alcaldesa que esté a la altura de las circunstancias y que actúe en consecuencia, comenzando por abandonar el negacionismo de esta realidad y rendir cuentas a los isleños sobre esta gestión municipal", reprocha Romero.