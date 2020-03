AxSí: "Lo de Cavada con la tasa consorcial es un numerito para aparentar que ella no tiene la culpa"

"¿De verdad se creen que Cavada no sabía que iban a empezar a pasar los recibos de la tasa consorcial?". La pregunta la lanza el portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero, al referirse a la "sorpresa" e "indignación" que la semana pasada mostraba la alcaldesa cuando se conoció que el servicio provincial de recaudación y gestión tributaria estaba liquidando definitivamente los ejercicios atrasados.

"Tanto la presidenta de diputación como el presidente del consorcio creado para la gestión conjunta de residuos son compañeros de partido de Cavada en el PSOE. Y el interventor y la tesorera del consorcio son también el interventor y la tesorera del Ayuntamiento de San Fernando", ha apuntado al advertir de evidencias que para la formación andalucista hacen prácticamente imposible que la regidora no estuviera al tanto del cobro de de los recibos.

Todo, lamenta AxSí, es "un numerito", una puesta en escena de cara a la galería a la galería "que no hay quien se la crea" y que solo tiene un propósito: "Aparentar de cara a los ciudadanos que ella (Cavada) no tiene la culpa y de que no es la responsable de que ahora haya que pagar la tasa consorcial", afirma el portavoz de la formación, que asegura también que el anuncio de la "marcha definitiva" del consorcio que ha lanzado el equipo de gobierno "también es mentira", declaraciones que forman parte de esa estrategia en la que el gobierno municipal pretende pasar por víctima.

Sin embargo, afirma Fran Romero, la tasa consorcial fue aprobada en 2014 "y hasta noviembre de 2019 no hizo nada Cavada para evitar que los ciudadanos tuvieran que pagarla". Se refiere el edil andalucista al pleno en el que se aprobó prescindir de la tasa a partir de 2020 y pasar al sistema de cuotas, mediante el cual el Ayuntamiento afronta directamente el coste de este servicio sin repercutirlo directamente en los ciudadanos; medida que, por otro lado, utilizó el equipo de gobierno para justificar la subida del 6% del IBI.

"Cavada ha dejado pasar cuatro años sin hacer nada", ha afirmado el portavoz de AxSí, que en este sentido ha hablado también de la "negligencia" y "desidia" del equio de gobierno que a la postre pasa factura al bolsillo de los ciudadanos.

También AxSí ha recordado el compromiso lanzado por Patricia Cavada dos meses antes de las elecciones para descontar el importe de la tasa consorcial del recibo de la basura a los ciudadanos y la providencia dictada al respecto "para darle credibilidad y hacerlo verosímil" ante los isleños.

"Se difundió un formulario en cuyo encabezado incluso se dejaba hueco para que los ciudadanos pusieran el nombre y lo presentaran en el Ayuntamiento haciéndolo creíble", afirma. "Es una de las mayores mentiras y engaños que se han lanzado", aseguró al censurar la falta de escrúpulos de la alcaldesa.

Fran Romero ha criticado que durante más de un año el equipo de gobierno obviara intencionadamente el informe técnico que se había elaborado desde el área de Medio Ambiente con respecto a la tasa consorcial y las consecuencias que acarrearía salirse del consorcio y ha recordado el informe del interventor en el que se advierte de la imposibilidad de hacerse cargo de los tributos de los ciudadanos con fondos públicos so pena de incurrir en la responsabilidades administrativas y penales. "Un informe -señala- que también advierte de esas responsabilidades si el Ayuntamiento abandona el consorcio".

Desde AxSí se ha recordado también que las tasas a pagar en estos cuatro ejercicios atrasados van mucho más allá de los 38 euros anuales (serán dos recibos de 76 euros). Los comercios, por ejemplo, tendrán que pagar 100 euros al año por si su superficie es menor a los 70 metros cuadrados y hasta 350 si el local en cuestión es de más de 150 metros cuadrados.

Por su parte, la actividad industrial -las empresas- tendrán que pagar desde 250 euros si ocupan menos de 300 metros cuadrados a 1.200 euros al año si sus instalaciones son de más de 1.500 metros cuadrados.

Igualmente, la tasa consorcial para los servicios profesionales van de los 100 euros al año (menos de 70 metros cuadrados) a los 1.140 (más de 150 metros cuadrados). Y la hostelería va de los 550 a los 2.200 al año. Y eso teniendo en cuenta que habrá que pagar dos ejercicios conjuntamente.

"Es un cúmulo de despropósitos y de mala gestión" dice AxSí, que recrimina a Cavada que "en ningún momento haya dicho la verdad".