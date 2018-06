Andalucistas insisten en la recuperación del 1,3 kilómetros de playa militar

La ciudad recuerda los asuntos pendientes que el Estado tiene en San Fernando, entre ellos los temas con Defensa. Precisamente ayer el concejal andalucista Fran Romero presentaba la moción que llevará a pleno para solicitar al gobierno que preside Pedro Sánchez que libere los 1,3 kilómetros de litoral desde el inicio de Camposoto hasta Río Arillo que mantiene el Ejército de Tierra y que considera importante que la ciudad recupere para su disfrute. La reubicación del campo de tiro que se emplaza en las inmediaciones de Pozo Alcudia y la cesión de suelos del acuartelamiento cercanos a la playa son las otras dos reivindicaciones en las que insisten los andalucistas.

De hasta 3,8 kilómetros de playa dotada de servicios disfrutarían los ciudadanos si San Fernando pudiera contar para aumentar la zona actual de baño -la acotada con seguridad, con vigilancia y con equipamientos- con los metros (1,3 kilómetros) de costa a los que no pueden acceder. Un cartel justo en el límite con la también conocida como Playa del Castillo avisa de que está prohibido el acceso. "A quién de La Isla no le duele esa valla que impide pasar", cuestionaba el coordinador local de Andalucía por Sí (AxSí), Lolo Picardo, en la comparecencia celebrada con los terrenos acotados a las espalda del grupo. Junto a Romero y Picardo, además de la edil Maite Lebrero, estaban colectivos vinculados a lo náutico y la playa, como la Escuela de Surf Camposoto, el club de surf Campoloco, el club deportivo Islajet, Islakayak y el club deportivo Afipeska; sociales, como la Federación de Vecinos y San Fernando Accesible; y económicos, como Asihtur. "Hablamos de aumentar la playa en un 34,21% de longitud", apuntaba Fran Romero. Un lugar natural que seguiría siendo sostenible, puesto que los servicios que se instalan son de temporada y por tanto el resto del año sin ellos se permite una recuperación paisajística, aunque no ha sido el caso de este año por los temporales. El portavoz andalucista recordaba aquí los planes municipales para mejorar Camposoto: el acceso 5 Estrellas para personas con movilidad reducida, y las obras que se retomarán tras el verano para completar la plataforma peatonal y hacer el carril bici, a lo que hay que sumar la remodelación de la zona de circulación con la adecuación de cuatro carriles.

"Hoy disfrutamos de nuestra playa, pero no siempre fue así: hasta 1989 los bañistas se aventuraban a entrar en una playa que no estaba abierta, que no tenía servicios, en la que no se garantizaba la seguridad de nadie y que no contaba con carretera, no estaba urbanizada y no disponía de plazas de aparcamiento", rememoraba Fran Romero.

La moción no queda ahí porque además se reclama a Defensa que desplace el campo de tiro existente a la entrada de la playa al interior del Cuartel de Camposoto. "Debe tener un nuevo emplazamiento", defiende Romero, que reconoce los contactos del equipo de gobierno con la Dirección General de Infraestructuras de Defensa para avanzar en este asunto. "Hay que trabajar en la línea del diálogo, las administraciones deben entenderse", añadió en este sentido. La importancia de esta acción se refleja, a juicio del portavoz andalucista, en la idea que se planteó en la última reunión con este organismo: la firma de un convenio para financiar desde el propio Ayuntamiento la construcción de la nueva galería de tiro en el acuartelamiento.

El tercero de los puntos de la propuesta vuelve a sacar el tema de la recuperación de suelos en la zona para la ciudad, toda vez que los ofrecidos por Defensa en la zona del Cerro no satisfacían las necesidades de la ciudad. Es la forma en que La Isla podría aprovechar turísticamente las ventajas de la playa, siempre desde un punto de vista sostenible.