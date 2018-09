De Alba critica que los colegios "no estén a punto" para el inicio del curso

Los colegios de Infantil y Primaria de San Fernando "siguen sin recibir la totalidad de los trabajos de mantenimiento" que el Ayuntamiento debía realizar en los meses de verano de cara al inicio del curso, que comenzará para estos centros educativos el próximo lunes. La denuncia del Partido Popular (PP) responde a las quejas recibidas en su sede y a la información recabada en estos días.

"Los colegios no van a comenzar el año como deberían", critica la concejala del PP -también senadora-, María José de Alba, que se refiere a las labores de pintura, carpintería metálica o limpieza que se desarrollan en verano en estas instalaciones. En concreto, según esos datos, no se han terminado la actuación de pintura en todos los centros y no se ha ejecutado en ninguna dependencia educativa los trabajos de carpintería metálica. De hecho, no está previsto que estos se ejecuten antes del día 10, cuando da comienzo el curso.

"Van a comenzar el año académico sin las labores de mantenimiento que requerían", insiste De Alba, que cuestiona los tiempos del equipo de gobierno. La licitación y adjudicación de esta actuación llegaron tarde, demasiado, cuando lo normal es que la pintura y el resto de tareas se realicen en julio para que la limpieza se haga en agosto. Por el contrario, el mantenimiento dio comienzo el 20 de agosto. "Si se hace en estos días las obras es normal que haya malestar entre el personal de limpieza que debe dejar todo listo para la próxima semana", advierte.

"Es culpa del equipo de gobierno", abunda la senadora popular, que califica de "preocupante" esta situación, y que define como una "negligencia" la gestión municipal. "No es algo sobrevenido, es algo que se da todos los años en la misma fecha", añade sobre una forma de actuar que afecta a toda la comunidad educativa. Por eso, piden al equipo de gobierno "que no siga con esa falta de previsión, sin tener en cuenta las fechas".