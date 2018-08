ADIF asegura que está arreglando los ascensores de la estación de Bahía Sur

ADIF ha afirmado que ya se están arreglando los ascensores de acceso a la estación de tren de Bahía Sur "para que vuelvan a funcionar a la mayor brevedad posible". Así lo ha anunciado CERMI Andalucía, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad. El colectivo, presidido por el isleño José Manuel Porras, había trasladado a Adif las quejas existente ante las repetidas averías de los elevadores y, en última instancia, el prolongado tiempo que llevaban estropeados, lo que impedía a personas con discapacidad o problemas de movilidad bajar a los andenes para hacer uso de este servicio de transportes.

Desde el CERMI y desde el Ayuntamiento de San Fernando también se había trasladado a ADIF otra cuestión que ha dado mucho que hablar tras la denuncia de Miguelón Redondo. Se trata de la eliminación del servicio gratuito Atendo (Atención y Asistencia a Viajeros con Discapacidad o Movilidad Reducida) que Renfe Operadora pone a disposición de los usuarios. Se trata -recuerda este colectivo- de "un servicio especializado que orienta, informa y facilita al viajero el acceso y el transito por las estaciones así como la asistencia en la subida y bajada de los trenes.

Según la denuncia que Miguelón Redondo trasladó al Ayuntamiento en su día, la supresión del servicio le imposibilitaba hacer uso de los trenes para desplazarse de una a otra localidad al no poder pulsar el botón para facilitar la apertura de las puertas, lo que había provocado en alguna ocasión, en las que no había más viajeros, que no pudiera apearse del tren.

Tras las gestiones realizadas por CERMI Andalucía con ADIF y Atendo, se han comprometido a reestablecer los servicios de asistencia fuera de la estación y hacer posible que las personas con movilidad reducida puedan realizar sus desplazamientos en tren.

José Manuel Porras, presidente de CERMI Andalucía, agradece que se reestablezca el servicio de atención y asistencia a personas con discapacidad y/o movilidad reducida y espera que muy pronto estas personas puedan viajar con la normalidad merecida.