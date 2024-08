¿Cómo rechazar el consejo de una persona que trata de manipularte, según esta psicóloga?

Necesitamos contar con los demás y solemos consultar nuestras dudas con nuestro entorno más cercano, pero a veces los consejos de algunas personas son intentos de conseguir sus deseos, disfrazados de un "es por tu bien". Nos da miedo seguir nuestros propios instintos, ser los únicos responsables de nuestras decisiones, nos da miedo saltar a la piscina sin saber si va a haber agua o saltar al vacío sin red, pero necesitamos tomar nuestras propias decisiones para poder ser y creer en nosotros mismos.

La psicóloga Patricia Ramírez, más conocida en redes sociales como Patri Psicóloga, en su libro Si salieras a vivir nos dice que tenemos derecho a elegir nuestro modo de vida y a no depender de los demás, sin justificación ya que no es posible actuar y tener contento a todo el mundo.

"Si la persona insiste como si fuera un disco rayado, tú también tienes que dar tus respuestas en modo disco rayado"

Sin embargo, cuando se trata de nuestro círculo más cercano, es difícil identificar cuándo están intentando manipularnos, pero hay que hacerlo porque la identificación de ese momento es el primer paso que debes dar. Solo así sabras cómo tienes que actuar.

Maneras de responder a una persona manipuladora

¿Que te hace pensar que la decisión de los demás es más importante que la tuya? Tienes que creer en ti y en tu propia capacidad de decisión. Es entonces cuando, una vez identificado ese intento de hacerte dudar o cambiar de opinión, tienes que responder según la psicóloga con frases del tipo: "Agradezco tu consejo, pero por ahora he decidido... ".

Si la persona insiste como si fuera un disco rayado, tú también tienes que dar tus respuestas en modo disco rayado, es decir, repite una y otra vez tu propio argumento.

"Puede que me equivoque, pero necesito tomar esta decisión yo y tener esta experiencia en este momento" — Patricia Ramírez - Psicóloga

La psicóloga nos aconseja mostrar serenidad, no titubear, ni cambiar el tono ni el volumen de la voz cuando vamos a mostrar nuestra decisión ya que "si te notan la más mínima duda, volverán a insistir hasta hacerte cambiar de opinión porque han percibido tus inseguridades".

Una de las claves que, además se utiliza para en la disciplina positiva, es la firmeza en la postura de tus decisiones sin atacar, ni ser agresivos ya que no podemos vivir solo para nosotros. Hay que aprender a mediar y a negociar, ya que ni es bueno quedarse callado por miedo al rechazo, ni tampoco podemos estar haciendo siempre lo que nos apetece.

Así que responde asertivamente en modo agradecimiento por los consejos aportados, pero dejando claro que ya has tomado una decisión; que está bien el consejo, pero que en este momento crees que es mejor hacer otra cosa o responder literalmente con un "Puede que me equivoque, pero necesito tomar esta decisión yo y tener esta experiencia en este momento". Todo ello sin justificarte demasiado, ni dar demasiadas explicaciones.

"Cometer errores sirve para informarte de lo que debes corregir"

Cómo puedes conseguirlo

Aprender a desprenderte de la opinión de los demás cuando siempre has dependendido de ella, así como también poner límites a personas que no lo tienen y suelen ser absorbentes puede ser una tarea difícil, pero no imposible. En este sentido, la psicóloga Patricia Ramírez da algunos consejos sobre cómo podemos hacerlo y si somos constantes llevándolos a la práctica, podemos conseguirlo. Toma nota: