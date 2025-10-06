Residencias más medicalizadas, ¿una necesidad ante el envejecimiento poblacional?

Joan Barrubés, socio y cofundador de Antares Consulting; Ignacio Vivas, vicepresidente de la Fundación IDIS; Óscar Álvarez, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid; Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS; Silvia Lores, directora médica de Valdeluz Mayores; Rosa Díaz, directora general de Sigma Dos; y Dr. Javier Martínez Peromingo, jefe del Servicio de Geriatría de la Fundación Jiménez Díaz.

¿Qué quieres ser de mayor? Es una pregunta que hacemos a los niños, pero que quizás deberíamos plantearnos como adultos. Porque en una sociedad cada vez más envejecida, pensar dónde vamos a estar y quién nos va a cuidar cuando seamos mayores comienza a ser cada vez más necesario.

Esa es la cuestión que ha lanzado la Fundación IDIS en el informe ‘Estudio de posicionamiento del sector sociosanitario en España’, basado en una encuesta a 1.600 personas de entre 50 y 75 años. El trabajo revela que gran parte de ellos confiaría en los servicios sociosanitarios durante su vejez, aunque existen dudas respecto a su acceso y la información disponible sobre los mismos.

Necesidades sociosanitarias

Con motivo del Día Mundial de las Personas de Edad, desde IDIS han sido pioneros en ofrecer una radiografía del envejecimiento en España, centrada en quienes requieren servicios sociosanitarios. Así, presentaron un segundo estudio, ‘Necesidades sociosanitarias en las residencias para personas mayores’, que analiza cómo la edad media en las residencias supera los 85 años, el 47,3% de los residentes ingresa desde su hogar, el 74% presenta dependencia moderada o grave, el 58% padece deterioro cognitivo y el 67% alguna enfermedad crónica.

Esta realidad evidencia que uno de los grandes problemas del sector sociosanitario es que se centra en su parte social, pero carece de suficientes recursos sanitarios. No solo de equipamiento especializado, sino sobre todo de personal sanitario preparado. Según el IDIS, aumentar la dotación de profesionales sanitarios en las residencias podría reducir hasta un 30% las hospitalizaciones y un 11% las visitas a urgencias de los residentes.

Tras la presentación de ambos informes, se celebró un debate sobre el futuro de la atención a los mayores, en el que Joan Barrubés, socio y cofundador de Antares Consulting, y Javier Martínez Peromingo, jefe del Servicio de Geriatría de la Fundación Jiménez Díaz, coincidieron en que el incremento de la población mayor implica un aumento de la pluripatología y de la complejidad clínica de los pacientes, un reto que actualmente no está siendo atendido.

En esta línea, Silvia Lores, directora médica de Valdeluz Mayores, subrayó que para muchos residentes ir al hospital supone una experiencia estresante, marcada por los traslados, las esperas y el entorno desconocido, lo que acelera la pérdida de capacidades. “En muchas ocasiones, ese ingreso se podría haber evitado si se contara con más recursos asistenciales en las propias residencias”, afirmó.

Inversión Pública

Sin embargo, la inversión pública en el sector sociosanitario sigue siendo insuficiente, pese a que cada vez será más necesaria. Los datos apuntan a que en los próximos años se necesitarán unas 100.000 camas más, con una inversión de 15.000 millones de euros. De no ser así, como recordaba Ignacio Vives, vicepresidente de la Fundación IDIS, “en tan solo cinco años ya no vamos a tener quien nos cuide”.

También intervino Óscar Álvarez, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, quien insistió en que es clave retener talento en los profesionales sociosanitarios, fortalecer la colaboración entre el sector social y el sanitario y aumentar la inversión en prevención, para evitar que el envejecimiento poblacional se traduzca en mayor dependencia.

Como reflexión final, desde IDIS se destacó que, pese a los retos, el sector sociosanitario de cuidado a los mayores —que incluye residencias, teleasistencia y atención domiciliaria— es uno de los mejor valorados por la población, con una nota media de 8,5 sobre 10. Por ello, es necesario aprovechar esta confianza social para impulsar una inversión decidida en innovación, estrategias digitales y envejecimiento activo, con el fin de mejorar la atención y la calidad de vida de las personas mayores.