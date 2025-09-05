La leucemia linfocítica crónica, una patología silente

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es, paradójicamente, una de las leucemias más frecuentes en adultos y, al mismo tiempo, una de las más desconocidas para la sociedad(1). Silenciosa en sus primeras fases, a menudo sin síntomas evidentes, su diagnóstico llega muchas veces por casualidad, tras una analítica rutinaria(2). La LLC afecta sobre todo a personas mayores, generalmente varones de más de 70 años(1). En muchos casos, el diagnóstico se produce al detectar un aumento de linfocitos en sangre durante una analítica por otro motivo(2).

“Lo habitual es que sea el médico de atención primaria quien detecte esa alteración y derive al paciente a Hematología. A partir de ahí, una prueba específica como la citometría de flujo suele permitir el diagnóstico(2)”, explica la doctora Alicia Rodríguez, jefa del Servicio de Hematología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

Sin embargo, ese diagnóstico no implica un tratamiento inmediato(3). La mayoría de los pacientes no presentan síntomas en el momento del diagnóstico y pasan a un protocolo de vigilancia(2). La enfermedad puede mantenerse estable durante años, y en algunos casos, toda la vida(1).

Explicar de forma comprensible una enfermedad hematológica crónica y compleja a pacientes mayores y a sus familias no es sencillo. La Dra. Rodríguez destaca la necesidad de adaptar el lenguaje, evitar tecnicismos y explicar los mecanismos con ejemplos comprensibles: cómo la médula deja de funcionar correctamente, cómo los linfocitos anómalos ocupan el espacio de otras células esenciales, o cómo pueden alterar la producción de defensas o plaquetas(1).

Además, insiste en que la comunicación debe ser “honesta y realista”, pero “esperanzadora”. “No estamos hablando ya de quimioterapia en la mayoría de los casos. Hoy disponemos de terapias dirigidas, personalizadas según las características genéticas de la enfermedad y la situación del paciente(4). Eso también hay que transmitirlo”.

En esta línea, Eva Luna, presidenta de la Asociación Marco Luna, subraya la importancia de que los pacientes reciban información comprensible, cercana y útil. “La palabra leucemia sigue generando mucho miedo. Pero dar visibilidad a los avances en tratamientos, a los ensayos clínicos, a los resultados de las terapias innovadoras, ayuda a reducir ese miedo. Hay que crear una cultura de salud más proactiva, que eduque y empodere a las personas”.

Eva Luna, presidenta de la Asociación Marco Luna, dedicada a apoyar a pacientes y familiares que sufren enfermedades hematológicas. / José Ángel García.

Tanto Eva Luna como la doctora Rodríguez coinciden en que el perfil del paciente ha cambiado. “Cada vez hay más pacientes que llegan informados, que han leído, que preguntan, que quieren decidir”, explica la hematóloga. “Cuando tenemos varias opciones de tratamiento, yo suelo explicarlas todas y preguntarles qué prefieren. Me llevo muchas sorpresas: hay personas que priorizan comodidad, otras prefieren evitar toxicidades... La decisión compartida es clave”. Ese empoderamiento, sin embargo, también necesita un respaldo emocional que no siempre ofrece el sistema sanitario. “La atención psicológica es una asignatura pendiente”, señala Rodríguez. “Afortunadamente, muchas asociaciones de pacientes están haciendo una labor fantástica en ese sentido, pero sería deseable que ese apoyo estuviera también dentro del sistema público”.

Historietas que ‘HEMOcionan’

¿Cómo explicar a una persona mayor qué es la leucemia linfocítica crónica (LLC) que le han diagnosticado? ¿Cómo transmitirle de forma sencilla cómo puede seguir manteniendo una buena calidad de vida? ¿Cómo explicarlo a la familia? Con el objetivo de responder a estas preguntas, AstraZeneca ha creado Historietas que HEMOcionan, un tebeo protagonizado por Hemociono, un jubilado de casi 80 años que un día recibe un diagnóstico de LLC. Esta iniciativa se enmarca en la campaña Compartimos HEMOciones y ha sido ilustrada por Elisabeth Justicia.

La obra, ilustrada a por Elisabeth Justicia, forma parte de la campaña ‘Compartimos Hemociones’.

"Nuestro objetivo es seguir fieles al compromiso con la investigación biomédica para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las personas con tumores oncohematológicos y dar a conocer la realidad a la que se enfrentan día a día estos pacientes", señala Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España.

Referencias

