Fármacos y ahorro social

Cuando hablamos de Sanidad, solemos hablar en términos de gastos. Gastos en hospitales, en sueldos de profesionales, en maquinaria y sobre todo, en medicamentos. Pero, ¿nos paramos a pensar en todo lo que los medicamentos ahorran a las arcas públicas a la vez que mejoran nuestra calidad de vida?

Hay muchos estudios que han analizado esta relación coste beneficio a nivel internacional, pero para trasladar estos datos a la realidad española, Farmaindustria, con la colaboración de la consultora AFI (Analistas Financieros Internacioales) ha elaborado el informe ‘Contribución socioeconómica de los medicamentos y de la industria farmacéutica en España’.

La principal conclusión del mismo la exponía la presidenta de Farmindustria, Fina Lladós y es que “la Industria Farmacéutica es esencial para la salud, pero también es un pilar estratégico de nuestra Economía”.

Así, entre todos los datos destacados del informe resaltaba uno, y es que “por cada euro invertido en Farmacia Comunitaria, se generan 4 euros de valor añadido en nuestra Economía, gracias al aumento de la productividad laboral”. De hecho, tal y como exponía Javier Serrano, doctor en Economía y consultor de AFI, el informe se centraba en analizar el impacto de los medicamentos en tres aspectos: ahorro en pensiones, ya que permitirían alargar la edad de jubilación; reducción en incapacidades temporales, ya que la toma de medicamentos permite una pronta recuperación; y reducción del gasto hospitalario, ya que permiten una reducción de las estancias hospitalarias.

Bajo esa premisa, el informe señalaba de forma global que si bien en España el gasto público de medicamentos es de 22.000 millones de euros, el consumo de los mismos se traduce en un ahorro de 14.000 millones de euros en otras partidas a las arcas del Estado.

En concreto, este se desglosaría en un ahorro de 7.500 millones en pensiones, de 4.000 millones en bajas por enfermedad (lo que supone una reducción del 47% de las mismas) y de 2.700 millones en gastos hospitalarios.

Tal y como matizaba Pedro L. Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, “el estudio se centra en el impacto en los ahorros en el gasto público, pero habría que reflexionar también en el impacto que genera en ahorros en el gasto privado”.

Longevidad

Por otra parte, el informe también aportaba datos claves sobre la propia sociedad española. Entre otras cuestiones, cabe reseñar que según el mismo a pesar de ser de los países europeos más longevos, la esperanza de vida saludable de los españoles es menor que la media, razón por la cual solo el 9% de los mayores de 65 continúa en activo. En este sentido, un dato que podría estar relacionado es que el gasto público per cápita en medicamentos dispensados en farmacias en España es un 19% inferior al promedio de la UE. En contrapartida el gasto público hospitalario por habitante se ha triplicado. Todo ello mientras que en los últimos años se observa un incremento en el número y la duración de las bajas por enfermedad en España. Según los expertos de AFI, esta partida supone actualmente un gasto de cerca de 8.000 millones de euros. Asimismo, el estudio no solo se centraba en la parte de Economía de la Salud, sino que también analizaba desde la perspectiva de la Economía Industrial el impacto del medicamento como sector estratégico.

Producción y empleo

De esta forma, señala que España es el octavo país europeo que más medicamentos produce y el cuarto con más empleos en la industria farmacéutica. Así, el estudio estima que el sector farmacéutico contribuyó a generar más de 27.200 millones de euros de valor añadido en 2023, tanto de forma directa como indirecta e inducida, el equivalente al 1,9% del PIB nacional.

Siendo así Juan Yermo, director general de Farmaindustria concluía que “este documento llega en un momento muy propicio para el debate y la discusión, porque estamos en un momento en el que se están definiendo nuevas reglas de juego de la Industria Farmacéutica tanto en España como a nivel europeo”. Así, afirmaba que la principal conclusión con la que quedarse se este documento es “el enorme retorno social y económico que supone tener en España una industria innovadora como es el sector del medicamento”.