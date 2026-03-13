Día Mundial del Sueño: millones de personas podrían padecer síndrome de piernas inquietas sin saberlo

El Día Mundial del Sueño busca sensibilizar sobre la importancia del descanso para la salud física y mental.

Con motivo del Día Mundial del Sueño, especialistas en medicina del sueño recuerdan la importancia de identificar los trastornos que pueden alterar el descanso de forma persistente. Entre ellos se encuentra el síndrome de piernas inquietas, una enfermedad neurológica que afecta a un porcentaje significativo de la población y que continúa siendo poco conocida y con frecuencia infradiagnosticada.

El Dr. Óscar Larrosa, neurofisiólogo especializado en trastornos del sueño, explica que muchas personas conviven durante años con síntomas compatibles con esta enfermedad sin haber recibido un diagnóstico adecuado. “Muchas personas conviven durante años con síntomas compatibles con el síndrome de piernas inquietas sin saber que se trata de una enfermedad neurológica concreta que puede tratarse”, señala el especialista.

Síndrome de piernas inquietas: un trastorno que altera el sueño

El síndrome de piernas inquietas, también conocido como enfermedad de Willis-Ekbom, se caracteriza por una necesidad imperiosa de mover las piernas acompañada de sensaciones desagradables que aparecen principalmente en reposo y empeoran durante la noche.

Estas molestias suelen manifestarse cuando la persona intenta descansar o dormir, lo que puede provocar dificultades para conciliar el sueño, despertares frecuentes y una sensación de descanso poco reparador. “Cuando el sueño se altera de forma persistente, no solo aparece cansancio. El descanso insuficiente puede afectar al estado de ánimo, a la concentración y al bienestar general”, explica el Dr. Larrosa.

Señales que pueden indicar este trastorno

Entre los síntomas más habituales del síndrome de piernas inquietas se encuentran:

● Necesidad urgente de mover las piernas cuando se está en reposo.

● Sensaciones desagradables que mejoran con el movimiento.

● Empeoramiento de los síntomas durante la noche.

● Dificultad para conciliar el sueño.

● Somnolencia diurna derivada de un descanso fragmentado.

Una valoración especializada permite diferenciar este trastorno de otros problemas del sueño o de cuadros de ansiedad. “El diagnóstico correcto es fundamental, porque el tratamiento debe adaptarse a cada paciente. En muchos casos es necesario un abordaje individualizado que tenga en cuenta diferentes factores médicos”, explica el especialista.

Concienciar sobre los trastornos del descanso

El Día Mundial del Sueño busca sensibilizar sobre la importancia del descanso para la salud física y mental, así como promover la detección de trastornos que pueden pasar desapercibidos durante años. “El sueño es uno de los pilares fundamentales de la salud. Identificar correctamente los trastornos que lo alteran es el primer paso para poder tratarlos y mejorar la calidad de vida de los pacientes”, concluye el Dr. Larrosa.