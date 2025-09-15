Alertan sobre la importancia del sueño infantil ante la vuelta al cole

Con el inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina, los especialistas de Vithas Andalucía subrayan la relevancia de mantener una correcta higiene del sueño en niños. Recuperar rutinas y horarios tras las vacaciones es clave para garantizar un descanso de calidad que favorezca su rendimiento académico, emocional y físico.

“La vuelta al cole es un momento crítico en el que muchos niños muestran señales de un descanso insuficiente o de baja calidad, lo que repercute en su comportamiento y capacidad de aprendizaje”, explica la Dra. Blanca Santos, pediatra del Hospital Vithas Granada. Según la especialista, lo ideal es que las familias reestablezcan rutinas de sueño saludables “al menos dos semanas antes del inicio del curso: horarios regulares, evitar pantallas antes de dormir y crear un ambiente adecuado para el descanso”.

El Dr. Juan Núñez, jefe de Pediatría del Hospital Vithas Sevilla, advierte de que cuando un niño no duerme lo suficiente “se muestra más irritable y con agotamiento, llegando incluso a confundirse con síntomas de TDAH”. Aunque muchos padres recurren a la siesta para compensar, el especialista aclara que no siempre es necesaria: “Lo importante es que los niños cumplan las horas de sueño recomendadas según su edad”. En general, los bebés duermen entre 12 y 16 horas, los niños preescolares entre 10 y 13 horas y los escolares entre 9 y 11 horas.

Desde Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, el Dr. José Enrique Sánchez recuerda que “el sueño infantil de calidad es tan importante como la alimentación o la actividad física”. Además de mejorar el rendimiento académico, favorece el crecimiento y fortalece el sistema inmunológico. El especialista alerta de que un descanso insuficiente se asocia con mayor riesgo de infecciones, alteraciones del apetito y dificultades en la convivencia familiar. También recomienda que los niños tengan tiempo para el juego al aire libre y un uso responsable de la tecnología para facilitar la conciliación del sueño.

Por su parte, el Dr. Francisco Giménez, jefe de Pediatría del Hospital Vithas Almería, insiste en que un descanso adecuado es esencial para el desarrollo físico, emocional y académico. “Dormir menos horas de las necesarias repercute directamente en la concentración, la memoria y el comportamiento en el aula”. Entre sus consejos destacan: mantener horarios regulares, evitar pantallas en la tarde-noche, cenar de forma ligera y crear un entorno tranquilo y oscuro en la habitación. El especialista añade que, si persisten las dificultades para dormir o aparecen ronquidos y somnolencia diurna excesiva, es fundamental consultar con el pediatra para descartar posibles trastornos del sueño infantil.

Con estas recomendaciones, los expertos de Vithas recalcan que el descanso nocturno es una herramienta básica para asegurar una vuelta al cole saludable, donde los niños puedan rendir en clase, crecer adecuadamente y disfrutar de su bienestar general.