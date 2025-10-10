Abbott y FEDE lanzan una campaña para combatir el estigma que afecta al cuidado de la diabetes

Acto de lanzamiento de la campaña conducido por la reconocida presentadora de televisión Toñi Moreno, embajadora de la iniciativa.

Comentarios tan comunes como “¿De verdad deberías comer eso?” o “Me va a dar diabetes solo de ver eso” pueden parecer inofensivos, pero tienen un impacto real en la salud y el bienestar emocional de las personas con diabetes. Así lo revela una nueva encuesta impulsada por Abbott en ocho países, cuyos resultados muestran que el estigma social sigue siendo una barrera invisible para el manejo adecuado de la enfermedad.

Según el estudio, el 70% de las personas con diabetes cree que existe un estigma asociado a su condición, y el 40% ha llegado a cancelar citas médicas por sentirse juzgadas por su entorno. Además, una de cada cuatro ha evitado contar su diagnóstico a familiares o amigos por vergüenza o miedo a ser tratada de forma diferente.

“Queremos visibilizar los prejuicios a los que se enfrentan las personas con diabetes cada día y fomentar una comunicación más empática e informada entre todos los agentes del entorno”, afirma Antonio Lavado, presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), que colabora en esta iniciativa.

Impacto emocional y físico del estigma

El informe, basado en respuestas de más de 2.600 personas, también muestra cómo los estereotipos y malentendidos en torno a la diabetes pueden tener efectos fisiológicos comparables al estrés intenso. Casi el 39% de los participantes mostró una respuesta corporal elevada —aumento del ritmo cardíaco y sudoración— al escuchar frases estigmatizantes.

La pregunta “¿De verdad deberías estar comiendo eso?” generó la reacción más fuerte, similar al estrés que provoca una entrevista de trabajo o una primera cita.

En España, los mitos más extendidos son que el azúcar es la causa directa de la diabetes (29,3%), que está ligada al peso corporal (16%) o que puede “curarse” con dieta y ejercicio (13%).

Un circuito experiencial para “ponerse en la piel” de las personas con diabetes

Para trasladar esta realidad al público, Abbott pondrá en marcha un circuito experiencial, emocional e interactivo en la Plaza de Callao (Madrid) los días 19 y 20 de octubre. Esta acción de street marketing permitirá vivir en primera persona cómo se sienten las personas con diabetes ante el estigma, desmontar mitos y reflexionar sobre los comentarios que, sin mala intención, pueden resultar dañinos.

“Queremos apoyar a quienes viven con diabetes más allá de nuestra tecnología. El cambio requiere el esfuerzo de toda la comunidad”, señala José Luis Portero, director médico de Abbott Diabetes Care.

La presentadora Toñi Moreno, embajadora de la campaña, participó en su presentación y subrayó la importancia de la empatía: “He aprendido que, a veces sin darnos cuenta, podemos hacer comentarios que hieren. Este proyecto me ha ayudado a entender mejor la realidad diaria de las personas con diabetes”.

Más de cinco millones de personas viven con diabetes en España

Con más de cinco millones de personas afectadas solo en España, la diabetes es una de las enfermedades crónicas más prevalentes y con mayor carga emocional. La campaña #DiabetesStigma pretende ayudar a cambiar la narrativa social, promoviendo una visión más respetuosa, empática y libre de prejuicios.

Más información y el vídeo completo de la iniciativa en: diabetestigma.es