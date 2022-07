Manuel Zamorano gana la gala Drag del Sálvame Mediafest

Las drags se apoderan de la tele en abierto. Sálvame Mediafest ha dedicado su tercera edición a organizar la primera gala Drag de Telecinco. Trece colaboradores de Sálvame se han convertido en auténticas drag queens, apoderándose de los pelucones, el maquillaje y los tacones. Como si de una edición cañí de Drag Race se tratara, el Sálvame Mediafest ha llenado su plató de lipsyncs y actuaciones llenas de purpurina, con un jurado a la altura: La Prohibida, Samantha Hudson y Maestro Joao. “Cuando no puedo ser la más guapa de la fiesta, me disfrazo de la más fea. Hoy que no puedo ser la más travesti, me he vestido de persona normal”, ha asegurado Samantha Hudson al ser presentada por Jorge Javier Vázquez.

El show, que ha empezado con Melody cantando mientras entraban las madres drags a plató, ha sido mucho más espectacular que las anteriores ediciones del Sálvame Mediafest. Todo ha estado más cuidado, con fuentes de fuegos, coreografías y grafismos más frescos y coloridos. En el backstage, Kiko Jiménez y Germán han contado los detalles y secretos de los camerinos, entrevistando a los colaboradores. El casting de la noche ha sido más atípico de lo normal, pues la mayoría de colaboradores de Sálvame han dado positivo en coronavirus.

Manuel Zamorano ha sido el elegido por el público para ganar esta gala especial del Sálvame Mediafest. Con un traje muy carnavalesco, Zamorano ha sorprendido al jurado. “Es muy difícil mover la cadera de esa forma con todo lo que llevabas encima”, ha espetado La Prohibida. En segunda posición ha quedado Rocío Carrasco, que ha asegurado que “hoy he disfrutado como una niña pequeña, me lo he pasado bomba. No hay nada que me guste más que disfrazarme”. La hija de la más grande ha acabado agradeciendo a Priscila, su madre drag, por toda la dedicación que ha tenido con ella.

Entre las actuaciones que han destacado durante la noche resaltan las de Alonso Caparrós, Terelu Campos y Carmen Alcayde. En el caso del presentador, Alonso se ha convertido en Caparrós a banda y ha dejado sus complejos atrás, mostrándose prácticamente desnudo. Con unas hombreras de pelo naranja y un tocado de plumas, Caparrós ha cantado Bad Romance de Lady Gaga, haciendo una pequeña referencia a Lydia Lozano y su popular “¡¿Puedo ser humana?!”.

Además, Antonio Canales ha sufrido un momento incómodo. La que más se ha picado con él ha sido Samantha Hudson, que ha querido poner al colaborador de Sálvame entre la espada y la pared. “¿Qué cuesta más, matar a un toro o ponerse plataformas?”, ha preguntado Hudson a Canales. El torero ha contestado un serio y escueto “prefiero obviar esa pregunta”, evitando la polémica.