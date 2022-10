Un participante de 'La Isla de las Tentaciones' pedirá matrimonio a su pareja en el programa

Si algo está claro es que la quinta temporada de La Isla de las Tentaciones está trayendo cola. Los participantes de esta nueva edición son de todo menos fieles, regalando grandes momentos a la audiencia. Si bien todavía es pronto para hacer cábalas de como finalizarán las relaciones, la primera hoguera dejó a uno de los participantes totalmente destrozado y con una importantísima revelación.

Las imágenes de Claudia en actitud cariñosa con Edgar dejaron a Mario muy chafado. "Esta hoguera creo que va a ser... Puf. Yo veo una imagen de Claudia en el jacuzzi a solas con un tío como tú con Valeria y me muero", le espetó Javi a su compañero al ver las imágenes. Pese a que Mario lo ve de forma diferente, pues sabe “que si salgo bien de aquí con ella es porque me quiere bien”, Javi no estaba preparado para ver algo parecido.

"Si sales bien de aquí con tu pareja es porque te quiere", aseguró Javi, afirmando que "en la pareja siempre hay uno más enamorado que el otro". Si bien en algunas parejas no se ve demasiado claro, en la de Javi es una obviedad. "Yo estoy más enamorado, pero ella también lo está. Le dije: ¿estás enamorada de mí? Y me dijo que sí", explicó a sus compañeros.

Ahora, tras la primera hoguera, se ha desvelado el gran secreto de la temporada. Javi ha comentado en petit comité que si su novia “no hace nada” y salen bien del programa, entrará en acción. “Le pido que se case conmigo, se lo pediría aquí, en la hoguera final. Le llevaría un ramo de rosas y un anillo". Ante la confesión, Mario le objeta que duda que el programa le proporcione un anillo, a lo que Javi contesta que lo tenía todo pensado. "Lo he traído escondido en un bolsillo de un pantalón", susurraba, sentenciando que es el amor de su vida.