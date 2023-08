Atracan a Mónica Pont a punta de pistola y esta persona acaba en la UCI por un disparo

Mónica Pont, quien reside en México desde hace tres años, se ha visto envuelta en un perturbador incidente cuando ha sido víctima de un robo a punta de pistola en el ascensor de su vivienda. Acompañada por su hijo, Javier Sagrera, piloto de Fórmula 3, la experiencia los dejó conmocionados y puso de manifiesto una problemática preocupante en la ciudad.

Después de disfrutar de unos días de vacaciones, Pont y su hijo regresaron a su hogar. Mientras se disponían a ingresar a su edificio, la tragedia se cernió sobre ellos. Al entrar en el ascensor y con la puerta a punto de cerrarse, un individuo desconocido logró bloquear el cierre con su pie. Armado con una pistola, apuntó al hijo de Mónica Pont y exigió la entrega de sus valiosos relojes, dos lujosos Rolex con un valor estimado de más de 20.000 euros cada uno.

El drama se intensificó cuando el portero del edificio intentó intervenir, agarrando al ladrón en un intento de detenerlo. En respuesta, el asaltante disparó contra el portero, dejándolo gravemente herido. Actualmente, el portero lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), destacando la extrema violencia de la situación.

Mónica Pont no ha dudado en exponer la realidad de la situación en México. En sus propias palabras, "En el aeropuerto de México hay bandas que se dedican a fichar a las personas que van llegando y si los viajeros llevan algún tipo de joyas o artículos de valor, tratan de seguirles para asaltarles. Aquí no importa la vida, no tiene valor, por lo que no van a dudar en matarte si hace falta para robarte".

La actriz, con la intención de prevenir futuros incidentes similares, ha compartido su experiencia y advertido a otros sobre los peligros potenciales de llevar objetos de valor en este país. "El único motivo por el que comparto y quiero difundir esta noticia hoy es porque quiero advertir e intentar evitar que cualquier persona que llegue a este país con relojes, joyas o cambie dinero en efectivo en las casas de cambio del aeropuerto, no lo haga."

La historia de Mónica Pont sirve como una llamada de atención para aquellos que consideran llevar objetos valiosos en situaciones de riesgo. El deseo de la actriz es que su experiencia impactante conduzca a un mayor entendimiento de los desafíos de seguridad en México y a una mayor conciencia sobre cómo protegerse en situaciones similares.