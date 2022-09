Juan Muñoz, ingresado en el hospital tras una aparatosa caída

Malas noticias para Juan Muñoz. El ex concursante de Supervivientes se encuentra ingresado en el hospital tras una aparatosa caída. A sus 56 años, el humorista ha sufrido una caída que le ha obligado a pasar por su centro médico de confianza. Un ingreso que ha anunciado el propio Juan en sus redes sociales, mostrando una imagen en cama, a la espera de pasar por quirófano.

Como no podía ser de otra manera, Muñoz no ha perdido la sonrisa. Pese al inconveniente, el humorista se ha mostrado muy risueño en la fotografía que ha publicado para anunciar que estará unos días alejado del trabajo y la vida pública. Pese a tener el brazo escayolado, Juan asegura encontrarse bien, pero que el camino hasta la recuperación será largo y, en muchos momentos, difícil.

En estos momentos, Muñoz aguarda paciente, esperando a que le pasen a quirófano. Hasta entonces, el humorista no podrá tener movilidad alguna en el brazo afectado. "Afortunadamente, solo me he roto la muñeca", ha espetado el propio cómico en su perfil de Instagram, asegurando que se trata de una "caída tonta". Así pues, Juan Muñoz deberá mantenerse ingresado en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles hasta que el pronóstico sea favorable.

"Últimamente, es que no caigo muy bien", ha expresado entre risas Juan Muñoz, aprovechando para agradecer al personal del hospital el buen trato recibido en todo momento. Una vez ha hecho pública la noticia de su ingreso hospitalario, centenares de personas le han mostrado su apoyo a través de bonitos comentarios de Instagram.

Entre los más reconocidos, los mensajes de Albert Comas, Anuar Beno y Ainhoa Cantalapiedra, compañeros de Supervivientes, o su amigo y coreógrafo Poty Castillo, que le ha dado ánimo y deseado una pronta alta hospitalaria. También ha contactado con él Rubén Sánchez Montesinos, compañero de la edición del reality, que ha lamentado la caída del humorista, deseándole "todo lo mejor del mundo y una pronta recuperación".