Vuelve a Puerto Real el servicio de recogida de restos de poda

La empresa pública Grupo Energético (GEN) de Puerto Real vuelve a activar el servicio de recogida de restos de podas a partir del próximo lunes 3 de noviembre, una iniciativa destinada a mejorar la gestión de residuos vegetales en el municipio y fomentar el compromiso ciudadano con el medio ambiente.

Este servicio consiste en la instalación de un contenedor de gran volumen en puntos estratégicos del municipio, donde los vecinos podrán depositar restos vegetales procedentes del mantenimiento de jardines particulares, como ramas, hojas y otros residuos de poda. El objetivo es evitar que estos residuos acaben en contenedores inadecuados, promoviendo su reutilización, reciclaje o correcta eliminación.

El calendario de ubicación de la batea comienza el lunes 3 de noviembre en la Plaza del Buen Pastor (Barrio Jarana), donde quedará instalada hasta el día 9. Ya entre el 10 y el 16 de noviembre se ubicará en la Plaza de la Reina, en el Meadero de la Reina; y el día 17 en la calle Luna (Azahares). A partir del 17 la batea seguirá su recorrido por otras localizaciones del municipio de las que el Ayuntamiento irá informando previamente a medida que se acerque la fecha.

Hay que recordar que en esta batea solo se pueden depositar restos vegetales derivados de podas y mantenimiento de jardines. Gracias a este servicio, se facilita la separación de residuos en origen, se promueve el reciclaje y la valorización de residuos vegetales y se contribuye a la protección del entorno natural evitando el uso incorrecto de contenedores convencionales.

GEN invita a toda la ciudadanía a participar activamente en esta iniciativa, que busca concienciar sobre la importancia de una gestión responsable de los residuos y ofrecer soluciones prácticas para el cuidado del medio ambiente.