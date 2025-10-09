'Volvemos. Diana' será la nueva representación musical de la compañía 'Akisi' del IES Manuel de Falla de Puerto Real

Este viernes, 10 de octubre, empieza la producción de un nuevo musical en el IES Manuel de Falla de Puerto Real. Algo que ya es tradición en este centro que apuesta por las Artes Escénicas, con un grupo diverso en todos los aspectos y que se llama ‘AKISÍ. Arcoíris de Talento’.

En esta ocasión, el grupo continúa con el relato de su última representación: la emotiva historia de Diana, con su abuelo enfermo de Alzheimer, en una relación narrada a través de la magia de Disney. Esa última producción, la que más público ha logrado congregar de todas las que este grupo ha puesto en marcha en su historia, se llamó ‘Vuelve. Walt’.

La última función que ofrecieron fue en localidad de Benalup-Casas Viejas, a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermaos de Alzheimer ‘Nuestro Ayer’. Fue en esa función, en la que el personaje de Walt Disney, interpretado por el director del IES Manuel de Falla, Pedro Gallardo, antes de despedirse de diana, pronunció unas palabras que daban pie a la nueva puesta en escena. “Dentro de unos años vas a tener una hija, llegado ese momento vas a saber qué nombre ponerle. Cuando crezca vas a sentir la necesidad de contarle esta historia. En ese momento y solo en ese momento, Volvemos”.

Una escena del musical Vuelve Walt / DCA

Ahí, para sorpresa de todos, Gallardo, director también de la compañía, descubría la trama de la continuación de la historia en forma de espectáculo musical, que llevará por nombre ‘Volvemos. Diana’. Con ella se cierra el círculo y se dará por terminada esta historia.

Para este nuevo montaje, la compañía ha necesitado abrir un casting para cubrir personajes que, por cuestiones laborales o educativas, han dejado vacantes. También se ha buscado a la persona que interpretará a la hija de Diana. Fue el pasado fin de semana cuando terminaron las pruebas en las que siete aspirantes han estado participando en un taller de artes escénicas, de canto y baile.

“Las siete niñas han sido increíbles, y no he podido quedarme con solo una”, comenta Pedro Gallardo. Finalmente, son dos las pequeñas de entre 10 y 12 años, Aroa y Carla, las que han sido elegidas para el personaje, y una tercera (Julia) que entra a formar parte del elenco. Las dos estrenarán en dos funciones que la compañía pretende hacer para el público de Puerto Real. Además, Lucía Manzanares seguirá interpretando el papel de Diana, junto a un amplio elenco que da vida a los personajes Disney con un nuevo enfoque.

Para poder poner en pie este espectáculo, la compañía propone una campaña de crowfunding, (disponible en este enlace) en la que se puede colaborar desde solo cinco euros y permitir que el grupo vuelva a subirse al escenario.