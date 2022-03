Los vigilantes de los Toruños cambiarán de empresa tras cuatro meses de impagos

Aunque este jueves es cielo es gris y llueve con fuerza, para los trabajadores del servicio de seguridad del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La Algaida ha salido el sol. Están muy esperanzados después de que ayer tarde el director del Parque les comunicase que una nueva empresa se va a hacer cargo del servicio a partir del próximo domingo. “Para nosotros ha supuesto un balón de oxígeno porque, aunque no nos han pagado nada de lo que nos deben, al menos vamos a empezar a cobrar lo que trabajamos”, dice Manuel Galván, representante de los trabajadores.

Según Galván, será el Grupo Control quien tome el relevo de Mersant Vigilancia SL, que encadena impagos a la plantilla. “Nos deben cuatro meses de trabajo, además de la paga de diciembre y la de marzo”, lamenta Galván. Estos impagos han derivado en muchos problemas de salud para gran parte de la plantilla. “Nosotros somos mileuristas y vivimos al día, así que los cuatro meses que llevamos trabajando sin cobrar se han convertido en una condena y ha hecho que muchos compañeros acabemos por baja con cuadros de ansiedad y depresión”, lamenta Galván.

Esta falta de vigilantes provocó a su vez que el Parque Metropolitano tuviese que suspender la pasada semana todas las actividades que, de momento, no se han podido retomar. “Nosotros queremos incorporarnos lo antes posible, aunque la solución a nuestros problemas de salud no se arreglan de un día para otro ni se puede cortar la medicación de raíz”, explica el representante de los trabajadores. Sin embargo, reconoce que este nuevo escenario da mayor tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras y eso ayuda mucho.

Aunque la situación está en vías de solucionarse y arrancar una nueva etapa, los trabajadores siguen a la espera de saber qué va a pasar con todo los que les adeuda Mersant Vigilancia SL. “Nosotros entendemos que tanto la Dirección del Parque como la Consejería de Fomento están haciendo lo humanamente posible para solucionar el tema. No queremos ser ingratos, pero es que con las palabras no comemos. Reconocemos el trabajo que se hace y que la situación es complicada, pero una administración pública no puede permitir contratos con empresas que no pagan a sus trabajadores”, finaliza Galván.