Los vecinos del Río, enfadados por el plantón de la alcaldesa

Los vecinos de la barriada Río San Pedro de Puerto Real cerraron este domingo con una convivencia en el Parque del Constitucionalismo el extenso programa de actos que han estado celebrando durante toda una semana para festejar el 40 aniversario de la llegada de los primeros vecinos al barrio, en noviembre de 1982.

Distintos colectivos (Plataforma Vecinal, Foro Ciudadano, Comando Verde, Asociación Cultural Amada de Esperanza, La Unión FS, AAVV Matagorda, Club Náutico), participaron en un programa que ha contado con una excelente respuesta por parte del público, y que, principalmente durante el fin de semana, se vivió a lo grande con numerosas actuaciones musicales.

Pero entre el público que asistió no estuvo la alcaldesa, Elena Amaya, una ausencia que la Plataforma Vecinal Río San Pedro no ha pasado por alto. Aseguran que durante toda la semana rondaba en la barriada la misma pregunta: “¿Va a venir la Alcaldesa al 40 Aniversario?”, y la respuesta siempre se daba de forma negativa.

Lamentan que la primera edil de la Villa no encontrase un hueco para asistir a ninguno de los 20 actos durante la semana del 21 al 27 de noviembre se pusieron en marcha. “Si hubiese venido por el barrio hubiese podido aprender de la singularidad de la barriada, conocer cómo fue el inicio, cómo fueron los primeros días y cómo la lucha de todos y todas ha permitido llegar a estos días, más allá de que tengamos dos puentes para ir a la capital”, dice el colectivo vecinal.

La Plataforma asegura que habían instado al concejal de Cultura y Fiestas, Pedro Olmedo, a que recordase a la alcaldesa que esperaban su visita al barrio dado que es la máxima autoridad del municipio, “un hecho que no se ha producido, lamentablemente”.

Por ello, expresan públicamente su “indignación” con una Alcaldesa que, “no sólo no ha encabezado, como se comprometió, a luchar por problemas históricos de la barriada como el transporte público, los cables de alta tensión y la toxicidad de las descargas de graneles en la Cabezuela, sino que le hace un nuevo feo a las vecinas y vecinos del Río San Pedro en su 40 aniversario, demostrando públicamente que no nos considera un barrio de Puerto Real y que para ella este rincón del municipio no está en su agenda de trabajo”.

Por otro lado, sí han señalado que los dos responsables municipales de Fiestas con los que han trabajado para esta efeméride, el anterior, Alfredo Fernández, y el actual, Pedro Olmedo, “sí han cumplido con los compromisos adquiridos con la organización del 40 aniversario y, salvo algunos flecos por mejorar, la labor y el compromiso de ambos han estado a la altura de las circunstancias”.