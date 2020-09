Los vecinos del Río, contrarios a la "privatización" de la gestión de Los Toruños

Desde la Plataforma Vecinal Río San Pedro también han mostrados su preocupación por la licitación lanzada por la Junta para la gestión del Parque. Creen que la riqueza natural e histórica y las posibilidades de desarrollo social y económico del parque deben ser patrimonio de todos y todas.

El Río San Pedro constituye un elemento fundamental en este parque natural, de hecho hace unos años se creó una mesa de trabajo entre el parque y los colectivos del barrio, en la que se logró que se instalasen mas bancos y mesas, mejoras en los accesos y actividades lúdicas y culturales en verano, como el cine y teatro para los más pequeños.

Por ello, consideran que esa línea de trabajo es la que hay que continuar, “evitando macro empresas que busquen menos fines sociales”. De la misma forma, para los vecinos es llamativo que recientemente se hayan finalizado unas obras de mejora en los caminos del parque “y ahora se dé el paso a la privatización”.

“Todos debemos recordar que la mesa de trabajo que forzó la Plataforma, a través de la Proposición No de Ley presentada en el Parlamento andaluz para buscar una solución a los cables de alta tensión, fue cerrada por la Junta de Andalucía, diciendo que no tocaba soterrar los cables”, recuerdan. “Pues poco después, esa misma administración licitó y se gastó al menos un millón de euros en arreglos de caminos. Nos sorprende que no hubiese dinero para soterrar una línea de alta tensión que transcurre junto a miles de habitantes, mas nos sorprende que se quiera privatizar después de la inversión realizada”, dicen en la Plataforma Vecinal Río San Pedro.

El colectivo pide a la administración autonómica que trabaje por “dar a conocer, reforzar y desarrollar” un parque que es patrimonio de todos. “Somos muchos los vecinos que pensamos que nuestra administración autonómica sólo sabe velar por los intereses privados, como las grandes compañías eléctricas o las manos privadas que quieren gestionar nuestro patrimonio. Aún esperamos los ciudadanos de esta barriada de la Bahía de Cádiz una adecuada implicación y no el abandono”, manifiestan.