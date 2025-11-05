¿Vas a organizar una zambomba en Puerto Real? Estos son los permisos que necesitas para poder celebrarla

El Ayuntamiento de Puerto Real ha publicado un Bando de Alcaldía en el que se regula la celebración de zambombas, con el objetivo de poder compatibilizar la realización de estas actividades culturales tan arraigadas, con el descanso de la vecindad y el cumplimiento de la normativa aplicable.

En el Bando se recogen las condiciones y requisitos que los organizadores de este tipo de eventos deben cumplir y la autorización municipal previa que en su caso se requiere. Respecto a la fecha, la celebración de zambombas tendrá lugar entre el 28 de noviembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025, ambos inclusive.

Eventos excluidos de autorización

Quedan excluidas de obtener autorización municipal extraordinaria las celebraciones las zambombas de carácter estrictamente privado o familiar. No obstante, los recintos, locales y establecimientos donde se realicen estas actividades deberán reunir las condiciones de seguridad exigibles por la legislación sectorial, y la producción de ruidos deberá mantenerse dentro de los valores límites que exige la convivencia ciudadana y el respeto a los demás. La celebración tendrá lugar entre las 14.00 h. y las 24.00 horas.

Tampoco precisan de autorización las zambombas que se celebren en el interior de los espacios fijos, cerrados y cubiertos de los establecimientos públicos de ocio y esparcimiento (discotecas, salas de fiestas y salón de celebraciones), así como en establecimientos de espectáculos públicos (teatros y auditorios), ya que este tipo de celebración se considera está implícita en la licencia permanente otorgada, siempre que no se alteren las condiciones y requisitos contenidos en su licencia. El régimen de horario será el así recogido en su autorización.

Se incluyen igualmente, aquellas celebraciones en establecimientos públicos de hostelería que surgen de forma espontánea, no están programadas y no se ofrecen al público en general, donde son los propios clientes los que participan, pues en tal caso la celebración no implica alteración de local, no se precisa una adecuación determinada, ni modificación de sus características técnicas y, por tanto, no tendría la consideración de espectáculo público o actividad recreativa. Su celebración tendrá lugar entre las 14.00 h. y las 24.00 h.

Eventos sujetos a un permiso previo

En cuento a las zambombas que sí están sujetas a autorización municipal previa, las organizadas por establecimientos de hostelería (bares, cafeterías, restaurantes, pubs y bares con música) y otros establecimientos autorizados para una actividad distinta, que en su autorización municipal permanente no estén previstas expresamente la celebración de actuaciones en directo de pequeño formato o actuaciones en directo. Estas deberán solicitar y obtener autorización de carácter extraordinario, si pretendan llevar a cabo la celebración de zambombas del tipo "profesional", entendida y concebida como aquella en la que el establecimiento o local tiene actuación flamenca y/o navideña, con artistas contratados al efecto, aun cuando no perciban remuneración económica por ello y en la que los usuarios del establecimiento adquieren la condición de público espectador. En este caso, se considera que se exceden los términos de su licencia municipal de apertura o autorización administrativa equivalente.

La documentación a presentar en cada caso, será: Certificado técnico descriptivo y gráfico de que el establecimiento o local cumple la normativa vigente aplicable para la actividad extraordinaria prevista. Y acreditación documental de que el titular o empresa organizadora tiene suscrito y vigente el contrato de seguro de responsabilidad civil, haciendo constar en dicha póliza el objeto de dicho seguro (zambomba popular y lugar de celebración) fecha y acreditación del pago del mismo. Podrá sustituirse por una declaración responsable del titular.

En este caso, el horario de celebración comprenderá desde las 14.00 h. a las 00.00 h. Al tratarse de actos excepcionales y según lo establecido en la Ley del Ruido, la administración pública deberá autorizar la instalación y utilización de equipos de sonido.

Por otro lado, también precisarán de una autorización la celebración de zambombas en plazas, calles y zonas de dominio público. Se permitirán únicamente las organizadas o promovidas por asociaciones culturales, vecinales, de comerciantes, de hostelería y otras entidades sin ánimo de lucro. La documentación a presentar en cada caso, será una memoria descriptiva donde se incluirá, como mínimo, la fecha de celebración, horario, lugar, plano de emplazamiento, persona responsable de la organización, si requiere cierre total o parcial del tráfico, aforo previsto, realización de fogatas o candelas y demás información que resulte de interés para su autorización.

Si la celebración conlleva instalaciones de carácter eventual y desmontable (carpas, casetas o similares) se deberá acompañar, además, certificado técnico de seguridad y solidez estructural, así como extintores necesarios preventivos.

Habrá que acreditar que el titular o empresa organizadora tiene suscrito y vigente el contrato de seguro de responsabilidad civil. El horario de celebración comprenderá desde las 13.00 h. a las 2.00 h, y también deberá autorizarse la instalación de quipos de sonido.

Las solicitudes para aquellas celebraciones que requieran autorización como actividad extraordinaria, deberán presentarse en el Ayuntamiento de Puerto Real hasta el 20 de noviembre. Fuera de esa fecha se entenderán desestimadas.