¿Qué usos tendrá la 'Casa de las Columnas' tras su reforma?

Cuando la reforma integral del histórico edificio de la Casa de las Columnas de Puerto Real está a punto de finalizar, el equipo de Gobierno está barajando los posibles usos que tendrá el inmueble, que consta de 704 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, sobre una finca que cuenta con casi 800 metros cuadrados y dos patios.

Hasta el momento, la única certeza que existe es que tendrá un uso cultural. En eso coincide el actual Gobierno de la Confluencia y Adelante, con el anterior del PSOE, sobre el fin de un edificio declarado Bien Cultural.

“Es algo que estamos decidiendo aún. A mí la primera intención que me rondó la cabeza es que fuese la Biblioteca Pública Municipal, trasladando aquí la que actualmente está en el Paseo Marítimo, pero el concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla, ya me ha dicho que no será posible”, dijo Aurora Salvador. “Así que ahora, entre todos, que creo que es como mejor se deciden las cosas, veremos qué utilidad puede tener este edificio”, añadió Salvador.

Lo que sí parece estar ya decidido es que tendrá uso cultural, “y que cumpla varias facetas, porque ya sabemos que la cultura es amplia, como, por ejemplo, sala de exposiciones”. En este sentido, la alcaldesa adelanto que se trabaja en la posibilidad de contar en este espacio con alguna muestra de la historia de la construcción naval en Puerto Real, gracias al material que ahora se expone en el ‘Museo El Dique’.

“Lo que sí nos han llegado ya muchas propuestas de entidades, e incluso de trabajadores municipales, para venirse aquí a trabajar o desarrollar su actividad. Es un espacio muy bonito, que seguro que hace que se trabaje con ganas”, apuntó Salvador.