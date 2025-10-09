La UCA realizará un censo de camaleones en el entorno del Campus de Puerto Real

La Universidad de Cádiz, a través del Programa de Biodiversidad en el Campus de la Oficina para la Sostenibilidad, ha organizado dos jornadas participativas bajo el título 'Censos de camaleones en el entorno del Campus de Puerto Real', que se celebrarán los días 21 y 28 de octubre. Durante ambas jornadas, se impartirá formación básica sobre la biología del camaleón y se realizará una prospección en campo para censar ejemplares de esta especie en el entorno universitario del Campus de Puerto Real (Río San Pedro) y en el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida.

Esta actividad, de carácter gratuito, está dirigida a toda la comunidad universitaria: alumnado, Personal Docente e Investigador (PDI), Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), así como a personas egresadas. El número de plazas es limitado a 30 participantes por jornada. En caso de quedar plazas vacantes, podrán ser ocupadas por personas interesadas que no estén actualmente vinculadas a la Universidad de Cádiz. Se entregará un certificado de participación a quienes completen la actividad. Es importante señalar que solo se permite participar en una de las dos jornadas.

Las sesiones cuentan con la autorización de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y se desarrollarán en horario de tarde. El punto de encuentro será la entrada al pinar, junto al Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), ubicado en la Avenida Argentina, 4, en el término municipal de Puerto Real.

Así esta previsto que las 19:30 horas se produzca la bienvenida y presnetación en la Facultad de Ciencias, para continuar con una formación teórica que se prolongará hasta las 20:30 horas y seguir entonces con la toma de datos de los especímenes hasta las 22:20 horas. Las inscripciones para formar parte de la actividad se pueden hacer en estos enlaces: 21 de octubre y 28 de octubre.