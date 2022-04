El servicio de limpieza del Hospital de Puerto Real amenaza con una huelga indefinida

La plantilla del servicio de limpieza del Hospital de Puerto Real se ha concentrado este lunes en la puerta principal del centro sanitario donde han reivindicado un convenio colectivo más justo, especialmente en el aspecto económico. “Si quieres brillo, ráscate el bolsillo” era una de las consignas que las trabajadoras y trabajadores del colectivo han lanzado este lunes durante la media hora del bocadillo.

Según ha explicado el presidente del comité de empresa del servicio de limpieza, Antonio Rey, actualmente se encuentran negociando un nuevo convenio colectivo. “El que está en vigor finalizó en 2019, pero luego llegó la pandemia y se paralizaron las negociaciones que se han retomado este año”, explica.

Para darle forme, ya han mantenido hasta cinco encuentros con la dirección de la empresa concesionaria, “pero todo está enquistado por cuestiones como la subida salarial o la duración del convenio”.

Y es que, según explican los trabajadores, la propuesta de subida del IPC que lanza la empresa es del 1%, “cuando el año pasado se cerró con una subida del 7%. No vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo y exigimos que la subida del IP sea real”, mantiene la plantilla.

Otro de los puntos de desencuentro es la duración del convenio. “La empresa quiere que firmemos un nuevo convenio de cinco años de duración, que es el tiempo que tiene de concesión del servicio, pero nosotros hemos pedido que sea de tres”, explica Antonio Rey.

Durante la protesta de este lunes, que van a repetir también este jueves, la plantilla ha lamentado el trato que recibe un personal esencial que se aplaudió mucho durante la pandemia, “pero a la hora de reconocer nuestro trabajo se mira hacia otro lado”. Y es que lamentan que la dirección del centro, “aunque está informada de todo, no ha dado ni un paso”.

Actualmente, la plantilla de la limpieza del Hospital Universitario de Puerto Real está formada por 114 personas, la mayoría de ellas mujeres. “Aquí hay compañeras que tienen una antigüedad de más de 30 años y que siguen cobrando 950 euros, que es el salario medio. Esto no pasa en ningún otro sector”, lamentan.

Así, advierten que si no se aplican las subidas que están reivindicando, “no tendremos más remedio que acudir a una huelga indefinida. Es un extremo al que no queremos llegar, porque sabemos de la importancia que tiene la limpieza en el centro, pero no vamos a permitir más que se sigan pisoteando nuestros derechos”.