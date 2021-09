Vacunas para los rezagados, entre clase y clase

La unidad móvil de vacunación de la Consejería de Salud y Familias se ha trasladado este jueves al Campus Universitario Río San Pedro (Puerto Real) para animara la vacunación sin cita previa a aquellas personas que, por distintos motivos, hasta el momento no han recibido ninguna dosis.

Aunque la unidad móvil se instaló frente a la Biblioteca del Campus, la Universidad de Cádiz habilitó un espacio dentro de la propia biblioteca, con mayor amplitud y más cómodo tanto para los profesionales sanitarios como para el alumnado.

Así, a través del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, este jueves se han dispuesto 500 dosis de Pfizer, aunque la respuesta ha sido baja. No obstante, casi el 80% de la población ya está vacunada. “La mayoría de personas que acuden al Campus son de una franja de edad que ya están inmunizados, por lo que principalmente se está inoculando a quienes dejaron pasar el tiempo, tenían algunas dudas o ya habían pasado la infección y estaban esperando”, explicaba uno de los profesionales sanitarios.

Este último caso era el de Manuel Amaya, estudiante de Biotecnología. “Este verano pasé el Covid y me dijeron que tenía que esperar seis meses tras la recuperación, pero como ahora solo es un mes, he venido aprovechando que tenía un descanso entre clases”.

Hasta el punto de vacunación también se acercó Naima, una joven tunecina que estudia un doctorado en Geología en la Universidad de Cádiz. Antes de entrar, reconocía que venía con “algo de miedo”, mismo motivo por el que no se había vacunado hasta ahora. “No estaba muy convencida, pero ahora sí. Además tengo que retornar a Túnez y quería hacerlo aquí”, explicó la joven.

Alejandro Sánchez, estudiante de Ingeniaría Aeroespacial en la ESI, recibió la primera dosis de Pfizer “que ya tocaba”. En su caso, la vacunación se había retrasado porque “yo vivo en Los Blázquez, un pueblo muy pequeñito al norte de Córdoba, y no me resultaba fácil coger cita. Tanto es así, que entre un trámite y otro, se pasó el verano. Ahora que ya estoy aquí estudiando he aprovechado para venir sin cita”, cuenta el joven.

Desde las ocho de la mañana que abrió el punto de vacunación, hasta las doce del mediodía, apenas habían pasado una docena de personas por él. La gran mayoría estudiantes como Alicia Cruz, alumna de ingeniería que ha pasado el verano estudiando inglés en Malta. “Llegué ayer mismo y no lo he dudado. Quería vacunarme aquí y me ha cuadrado a lo justo. Menos mal que ayer me dio por mirar la web de la UCA”, decía la Joven.

Las vacunaciones en centros universitarios van a continuar este viernes en el Aulario ‘La Bomba’ de Cádiz, también de 8.30 a 14.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas. Se dispondrán de otras 500 dosis de Pfizer, para quienes aún no la hayan recibo, y a quienes anima vacunarse Jesús Grimaldo, uno de los sanitarios que este jueves firmaba parte del equipo de vacunación. “Estamos dando oportunidad a todos aquellos que no se han vacunado, que aún quedan muchos. Esperamos que la gente se anime y vengan todos”.