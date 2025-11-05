Puerto Real cierra edificios públicos e instalaciones deportivas por alerta naranja

Ante la activación del aviso naranja por lluvias y tormentas en la provincia de Cádiz por parte de la AEMET, a partir de las 16:00 horas, el Ayuntamiento de Puerto Real ha decidido cerrar todos los edificios e instalaciones municipales, durante esta tarde.

Así cerrarán sus puertas todas las instalaciones deportivas, los centros cívicos y culturales y la Biblioteca Pública Municipal. Por tanto, quedan suspendidas todas las actividades programadas en dichos espacios durante la jornada de hoy.

Desde el Consistorio de la Villa se ruega a la ciudadanía que extreme las precauciones, evite desplazamientos innecesarios y siga las recomendaciones de los servicios de emergencia. Para más información, se invita a consultar los canales oficiales de la AEMET.