Puerto Real actúa en la calle Temporal, junto a Trocadero Park, para minimizar el riesgo de inundaciones

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Puerto Real, José A. Montilla, ha mantenido un nuevo encuentro con los vecinos y vecinas de la calle Temporal, en Marina de la Bahía, para abordar las incidencias de las obras del parque comercial 'Trocadero Park' en una zona especialmente sensible a las lluvias intensas debido a su ubicación en uno de los puntos más bajos del municipio.

Durante la reunión, Montilla trasladó a los residentes su compromiso con la mejora del sistema de drenaje y su seguimiento constante de las obras de urbanización del nuevo parque comercial. El edil reconoció la preocupación vecinal, especialmente por los daños materiales sufridos en episodios anteriores como consecuencia de las lluvias intensas, un problema histórico desde la creación de la barriada.

En este sentido, aprovechando las obras de urbanización en la zona, se han llevado a cabo diversas mejoras encaminadas a una mayor separación de las redes de pluviales y fecales, lo que supondrá una mayor capacidad de evacuación en cuanto a cantidad y rapidez de las aguas pluviales y su evacuación directa por aliviadero autorizado.

Estas mejoras incluyen la instalación de nuevos pozos sumideros y rejillas en el cruce de la calle Temporal con Factoría de Matagorda, conectados a una red de pluviales y la canalización de las escorrentías superficiales hacia dicha red.

En este mismo sentido, y con el objeto de proseguir con la mejora de la evacuación de las escorrentías que puedan seguir acumulándose (a pesar de todas las actuaciones implementadas) en la confluencia de Temporal con Factoría de Matagorda en su punto más bajo, se ha puesto en servicio para pluviales, un tubo existente que evacuará las aguas que recoja a una cota superior al nivel que alcanzan normalmente las mareas en la zona. A dicho tubo se le han interconectado también husillos de la zona. Asimismo, se está planificando la colocación de varios husillos de buzón en lugar de los convencionales, en puntos estratégicos de Factoría de Matagorda.

Montilla informó también de que la recepción definitiva de las obras del parque comercial aún no se ha realizado, y que el Ayuntamiento solicitará la subsanación de desperfectos y la evaluación de daños por parte del seguro de la obra. Para ello, se presentará un escrito formal a la dirección facultativa.

El edil agradeció la colaboración y disposición de los afectados. “Estamos trabajando para que los problemas históricos de esta zona tengan una solución técnica eficaz y duradera. Agradecemos la paciencia y colaboración del vecindario. Seguiremos actuando para minimizar los riesgos en episodios de lluvias intensas y pendientes de la evolución de las medidas implantadas, por si fuera necesario plantear alguna otra medida”, concluyó.