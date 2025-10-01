Puerto Real acogerá la celebración del Día de la Dislexia

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, junto a la concejala de Derechos Sociales, Lorena Díaz, ha presentado este miércoles los actos que se van a desarrollar en Puerto real con motivo del Día de la Dislexia, que se celebra cada 8 de octubre.

“Son actos que tienen un objetivo claro: la sensibilización”, expresó la alcaldesa. “Lo primero que tenemos que recordar es que la dislexia no es una enfermedad y que con una detección precoz de sus signos es totalmente llevadero, y quienes padecen este trastorno del lenguaje, que se manifiesta principalmente en dificultades para la lectoescritura, pueden alcanzar todos sus objetivos”, apunto la primera edil.

Por eso hizo especial hincapié en la información, para que esté al alcance de todos “y que ningún niño o niña sienta el fracaso escolar”. Con esa premisa, se pondrá en marcha un programa, que el 8 de octubre, Día de la Dislexia, tendrá un acto principal en la Plaza de Jesús. Una vez más, los edificios públicos, entre ellos la Casa Consistorial, se iluminarán de azul turquesa. También se dará lectura a un manifiesto alusivo a ese día.

Loli Arellano, Aurora Salvador, Lorena Días y Alberto Beltrán, en la presentación de los actos / C. P.

Por otro lado, el 28 de octubre habrá una actividad en el Centro Cívico Ciudad Abierta, a las 18:00 horas, que se dirige muy especialmente a los profesionales de la educación, que tratará sobre la dislexia dentro y fuera de las aulas. No obstante, la Asociación, que este año cumple su décimo aniversario, invitó a participar a todo aquel que esté interesado y que quiera contactar con la entidad. El taller, que analizará las dificultades específicas de aprendizaje (DEA) correrá a cargo de Lucía Alcántara, fundadora y presidenta de la Asociación Dislexia Cádiz, que es también maestra de Educación Infantil e investigadora educativa.

“Muchas veces las familias saben que algo pasa, pero no saben qué es, por eso es importante el diagnóstico precoz, para ofrecer el apoyo que necesita, que también brinda la Asociación Dislexia Cádiz”, remarcó la concejala Lorena Díaz

En representación de la Asociación, Alberto Beltrán agradeció el apoyo del Consistorio de la Villa, ya que “es muy importante dar visibilidad y acercar nuestro trabajo a la población, para demostrar también de que la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que, con una detección precoz, medios y adaptaciones, se puede salir adelante”.

Por su parte, Loli Arellano, que también forma parte de la Asociación, agradeció al Ayuntamiento que les ofreciese la posibilidad de celebrar el acto en Puerto Real, y adelantó que la Asociación también tomará la palabra en el pleno ordinario del mes de octubre, para sensibilizar también en el terreno político.