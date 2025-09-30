El PSOE de Puerto Real denuncia la dejadez del gobierno de Aurora Salvador en materia de turismo

Callejón del arco de Puerto Real, una de las señas de identidad del turismo en la localidad

El Día Mundial del Turismo siempre ha contado en Puerto Real, con más o menos acierto, con un programa de actos para celebrar la efeméride, siempre acompañado de la entrega del Premio a la Promoción Turística Villa de Puerto Real. Un galardón que reconoce a los profesionales del sector por su trabajo en esta materia. Los vecinos de la calle San José, la Taberna del Puerto, los vecinos de la calle San José y las Salinas de la Esperanza, han sido los últimos galardonados.

Sin embargo, este año la celebración ha pasado desapercibida. Ni programa ni galardón, y eso ha provocado críticas en el partido socialista de la Villa, que acusa al gobierno de Aurora Salvador de “no escuchar a la ciudadanía ni aprender de las críticas de la oposición”.

En un comunicado, el PSOE de Puerto Real considera que el municipio está “cada día más apagado, con menos actividades y menos opciones para sus vecinos y vecinas. Lejos de avanzar, retrocede”. Y es que, a la negativa a celebrar el Día Mundial del turismo, suman otros eventos que se han suprimido, hasta el momento, como el Día de la Bicicleta.

“La desidia del gobierno local es cada vez más clara: mientras presumen de querer potenciar la villa y hacerla más atractiva, la realidad es que solo vemos contradicciones constantes, promesas incumplidas y un discurso vacío que ya nadie se cree”, señala Gabriel González, responsable del área de turismo en la ejecutiva local del PSOE.

El grupo municipal socialista reconoce la labor de las trabajadoras del área de Turismo, que “intentan sacar adelante proyectos con mucho esfuerzo”, pero apunta directamente a la concejala Virginia Mena como freno principal de esta área. “No sabemos si es por falta de ganas, de capacidad o de interés, pero la consecuencia es que Puerto Real pierde oportunidades de promoción y dinamización turística por culpa de una gestión nefasta”, añade González.

Además de esto, sobre la no celebración del Día de la Bicicleta, al PSOE le resulta “paradójico” que “en un Gobierno donde algunos presumen de ir siempre en bici, lo único que se demuestra es mucho postureo y cero gestión. Puerto Real sigue en la UCI por la dejadez de Aurora Salvador”, concluyó el socialista.