El PSOE pide explicaciones "urgentes" sobre el "abandono" institucional del deporte en Puerto Real

El PSOE de Puerto Real ha mostrado su “rotundo rechazo” a la decisión del equipo de gobierno de cerrar todas las instalaciones deportivas municipales durante el fin de semana del 11 y 12 de octubre. “Una medida que evidencia, una vez más, la falta de previsión, planificación y compromiso del desgobierno encabezado por Aurora Salvador, que vuelve a castigar a los vecinos y vecinas de nuestro municipio”, afirma el portavoz socialista, Carlos Salguero.

Para los socialistas de la Villa resulta “inadmisible” que una ciudad con el potencial deportivo de Puerto Real vea interrumpida su actividad por la “incapacidad” de gestionar adecuadamente los recursos humanos y materiales del Ayuntamiento.

“Los clubes, deportistas y familias, que cada semana llenan de vida nuestras instalaciones, se ven ahora perjudicados por la ineficacia de quienes deberían facilitar la práctica del deporte, no impedirla” afirma Carlos Salguero.

Desde el PSOE denuncian que este cierre temporal es una muestra más del “abandono institucional” y la “falta de liderazgo político” que sufre Puerto Real. “Un gobierno municipal desbordado, sin rumbo ni soluciones, que demuestra su nulo compromiso con el deporte, la juventud y la vida saludable”.

Ante la situación conocida este jueves, el PSOE ha pedido explicaciones inmediatas y urgentes para garantizar “que nunca más se repita una situación tan vergonzosa”.

“La Confluencia y Adelante Andalucía siguen demostrando que su gestión solo genera problemas, improvisación y perjuicio a la ciudadanía, en lugar de trabajar por mejorar su calidad de vida, como debería hacer cualquier gobierno municipal responsable” finalizó Salguero.