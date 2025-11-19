El PSOE insiste en el "colapso" del Ayuntamiento de Puerto Real por la "nula gestión" de la alcaldesa

El PSOE de Puerto Real ha vuelto a alertar sobre la situación de “bloqueo absoluto” que vive el Ayuntamiento de la Villa tras las bajas simultáneas de la interventora y la viceinterventora municipal. Esta situación, a juicio de los socialistas, “evidencia la nula planificación del gobierno de Aurora Salvador y su equipo de La Confluencia y Adelante Andalucía”. Consideran que la ausencia de responsables en un área clave como Intervención deja en el aire trámites esenciales para el funcionamiento municipal, desde pagos a proveedores, contrataciones y, hasta expedientes económicos.

“Este no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de más de treinta meses de improvisación y descontrol, en los que ni un solo mes los trabajadores han cobrado en tiempo y forma, por ejemplo”, denuncia el PSOE. “Esta situación intolerable demuestra la incapacidad del actual gobierno para garantizar lo más básico: el correcto funcionamiento de la administración y el respeto a los derechos laborales de la plantilla municipal” manifiesta en un comunicado el portavoz socialista en el Consistorio, Carlos Salguero.

El principal grupo de la oposición insiste en que lo ocurrido es el reflejo de un modelo de gobierno “agotado, sin previsión, sin empatía, sin estructura y sin capacidad para resolver los problemas cotidianos de la ciudad”. Y es que consideran que no se ha previsto la cobertura de puestos esenciales, ni se han articulado mecanismos de sustitución. “No existe una hoja de ruta clara para asegurar la estabilidad del Ayuntamiento, lo que nos ha llevado de forma directa al actual colapso institucional”, aseguran.

Por ello, el PSOE de Puerto Real exige responsabilidades políticas inmediatas y medidas urgentes para recuperar la normalidad administrativa. “La ciudadanía y los trabajadores no pueden seguir pagando el precio de la desorganización y la falta de liderazgo del gobierno de Aurora Salvador. Es hora de pasar de la improvisación a la gestión seria y responsable que Puerto Real necesita” finaliza Salguero