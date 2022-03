“El precio del combustible y de la energía llevará a la industria a la ruina”.

Si entendemos a la Bahía de Cádiz como un polo de referencia industrial, no es de extrañar que la industria sea otro de los sectores afectados por la huelga de transportes, aunque en este caso de forma desigual. “De momento no falta acero”. Lo dice Ángel Moreno, presidente de la Asociación de Empresas de Reparaciones Navales de Cádiz (ERNAC), que representa a una veintena de empresas del sector.

“Es cierto que está habiendo problemas de suministro, pero hasta el momento no tenemos constancia de grandes problemas en las empresas que representamos. Llegará el momento, si esto continúa, en el que no tengamos materia prima –en nuestro caso, principalmente el acero- pero estamos cubiertos porque tampoco hay que negar que las cargas de trabajo en cuanto a las reparaciones han bajado”, asegura Ángel Muñoz.

Sin embargo, en la FEMCA (Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz) califican la situación como “muy crítica”. Su Secretario General, José Muñoz, ya habla de la posibilidad de que más pronto que tarde, si nada cambia, acabe afectando al empleo. “Estamos en una situación muy complicada y ya hay empresas que están valorando el ERTE”, asegura. “Desde FEMCA también estudiamos iniciativas para ver cómo se pueden plantear ERTE de fuerza mayor porque la situación así no se sostiene”.

Muñoz pone como ejemplo algunas empresas de carpintería mecánica que no están fabricando por la falta de cristales o de PVC, y que tampoco pueden enviar a los clientes lo ya fabricado debido a la huelga o al temor de encontrarse con problemas en la carretera. También señala a otros sectores como el de los talleres de reparación de vehículos. “Viven día a día del recambista, y si no llegan los recambios no pueden trabajar”, apunta.

Pero quizás, el mayor miedo es que se produzca una paralización de las grandes empresas tractoras de la provincia. “Si paran las empresas de la AGI (Asociación de Grandes Industrias) del Campo de Gibraltar o las grandes empresas de la Bahía (Airbus, Navantia o Dragadas) acaba afectando a cientos de pequeñas industrias auxiliares aunque el problema directo no lo tengan ellas con sus suministros”, asegura.

Por eso, desde la FEMCA creen que el Gobierno debe implicarse. “Es urgente y no puede tardar ni un segundo más en arbitrar herramientas que abaraten unos costes que no podemos asumir más”, exige Muñoz. Recuerda que los problemas actuales de la industria no se focalizan en la huelga de transportes especialmente. “El precio del combustible y de la energía eléctrica va a llevar a la industria a la ruina”.

Y es que, los paros del sector del transporte provocan un paréntesis en la producción de un sector que no puede permitírselo y seguir asumiendo los mismos costes. “Todavía estamos pagando los efectos de la pandemia. Tras el estado de alarma y las muchas restricciones posteriores la economía de las empresas del metal se ha reactivado, pero no se ha recuperado”, matiza el Secretario General de la FEMCA. También en este caso pone como ejemplo a algunas empresas del sector que siguen pagando los más de 100.000 euros que supuso hacer frente a los gastos de la pandemia, solo en materiales como mascarillas y otros productos sanitarios.

“Y ahora viene esto. No se puede aguantar una estructura productiva con estos costes desproporcionados e inexplicables. Las empresas no pueden ir modificando sus precios en función de la situación que se atraviese porque tiene compromiso adquirido y en muchos casos, un precio ya cerrado”.