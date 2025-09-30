El PP de Puerto Real lamenta que la Confluencia elimine actividades y tradiciones de la ciudad

El Partido Popular también ha criticado el “poco interés” del equipo de gobierno de Puerto Real en materia turística, al no celebrarse ningún acto para conmemorar el Día Mundial del Turismo, como es habitual en el municipio. “Seguimos viendo cómo el gobierno de la Confluencia se dedica a eliminar actividades y tradiciones que eran importantes para nuestro municipio”, dice el presidente del PP local, Vicente Fernández.

El popular recuerda que hace ya unos meses habían solicitado la dimisión de la concejala de Turismo, Virginia Mena, “por la mala imagen dada por Puerto Real en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), y ahora vuelve a eliminar una actividad que siempre fue importante en nuestro municipio”, lamentan.

La crítica del PP se dirige también a la no celebración del tradicional Día de la Bicicleta, una cita que habitualmente reúne a cientos de personas y fomenta hábitos de vida saludables y sostenibles. “Cada vez son más las iniciativas que desaparecen, y lo preocupante es que no se ofrece nada a cambio. Puerto Real no merece un gobierno que, en lugar de impulsar la vida cultural, deportiva y turística, se limita a borrar lo que ya teníamos”, manifiesta Vicente Fernández.

Sobre la gestión en materia de Deportes, el PP afea que la Confluencia votase en contra a una moción que los populares presentaron en el último pleno, “que pedía solo un reparto justo, equitativo y transparente de los horarios de las instalaciones deportivas”. A juicio del PP, “la edil ya ha dado en sus tres de sus concejalías (Turismo, Comercio y Deportes) signos descarados de su manifiesta incompetencia”.