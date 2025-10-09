El PP insta a Aurora Salvador a solucionar la falta de personal y dejar de “castigar” al deporte local con su mala gestión

El portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha calificado de “una auténtica falta de vergüenza” la decisión del equipo de gobierno de cerrar las instalaciones deportivas municipales durante el fin de semana del 11 y 12 de octubre, dejando sin posibilidad de entrenar o competir a niños, jóvenes y profesionales del deporte.

“El cierre de las instalaciones deportivas vuelve a demostrar la absoluta falta de planificación y previsión del equipo de gobierno. Mientras presumen de apostar por el deporte y la juventud, la realidad es que los clubes, monitores y deportistas están pagando las consecuencias de su incapacidad para gestionar lo básico”, ha señalado Fernández.

Sobre las consecuencias del cierre, el PP apunta que “afecta al deporte base y también a la imagen de nuestra ciudad ante los equipos que nos visitan y al esfuerzo de quienes entrenan y compiten con orgullo por llevar el nombre de Puerto Real”.

El portavoz popular instado directamente a la alcaldesa Aurora Salvador y a su equipo a tomar medidas inmediatas para paliar la falta de personal, una situación que “se arrastra desde hace años sin que nadie haya querido afrontarla con seriedad”.

“El equipo de gobierno no puede seguir escudándose en la falta de recursos. Llevan años acogiendo convocatorias de empleo de la Junta de Andalucía que apenas duran unos meses, y otras, directamente, las han dejado pasar sin explicación alguna. No se puede gobernar a golpe de parche y después culpar a los trabajadores municipales”, ha afirmado Fernández.

En esta línea, el portavoz del PP ha propuesto que el Ayuntamiento impulse una modificación del plan de ajuste para dotar de mayor viabilidad económica al municipio y permitir la contratación estable de personal. “Puerto Real sigue estancada en un modelo que solo genera más problemas. Si queremos una ciudad que funcione, hay que tomar decisiones valientes”, ha finalizado.