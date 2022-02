El pleno da luz verde al desarrollo urbanístico de Villanueva Norte

La sesión plenaria del Ayuntamiento de Puerto Real aprobó este jueves por unanimidad la propuesta de formulación y elaboración del documento de innovación y sectorización del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente en relación al sector Villanueva Norte, promovida por la sociedad Gestión de Proyectos y Dictámenes.

Dicha iniciativa supone un trámite previo a la aprobación inicial, que permite integrar nuevas determinaciones, no contempladas originariamente en el PGOU, para su desarrollo urbanístico. Antes de pasar por el pleno, se había cumplido con el trámite de participación ciudadana, en el que no se recibió propuesta o sugerencia alguna.

“La idea es dar el paso definitivo para hacer que Puerto Real sea mucho más que una ciudad dormitorio; pues tenemos que ser capaces de atraer la atención de inversores y posicionarnos también como centro de atracción para turistas y visitantes, para lo que hacen falta recursos hoteleros, por ejemplo”, afirmó el delegado municipal de Desarrollo Urbano, Carlos Salguero, que fue el encargado de presentar el expediente administrativo.

El acuerdo, que obtuvo el respaldo de todos los grupos municipales, declara la innecesariedad de la suspensión de licencias en ese ámbito. Asimismo, conlleva que el Ayuntamiento asume llevar a cabo las actuaciones necesarias con los organismos sectoriales implicados a la hora de reclamar los informes que sean preceptivos.

Referente a este asunto, el portavoz de Unidas Podemos, José Alfaro, criticó que el proyecto turístico no contemplase reserva alguna para viviendas protegidas, y recordó que según datos de la EPSUVI, hay 562 solicitudes activas de demandantes de vivienda, y casi 1.500 no activas.

“Llama la atención que desde el Ayuntamiento se esté apoyando a este proyecto privado y no se esté a la altura en el desarrollo del polígono I-A, cuyo desarrollo depende del Ayuntamiento y que sí contempla un número importante de vivienda protegida, cerca de cien de ellas del propio Ayuntamiento”, manifestó el portavoz de Unidas Podemos, José Alfaro.

Fue el edil de Urbanismo, Carlos Salguero, quien respondió que “cuarenta años lleva el Polígono I-A y no ha sido hasta hoy mismo (por ayer) cuando nosotros lo hemos firmado, haciendo las cosas bien. Ahí irán muchas VPO que no se aprobaban en este municipio desde 2007”, dijo Salguero, antes de relatar las promociones de VPO previstas en zonas como Casines, la parcela de María Auxiliadora, en el antiguo IES Manuel de Falla y en los terrenos del Sancho Dávila. “Ahí va ese millar de viviendas que los demandantes de VPO están pidiendo”.

En lo concerniente a otros expedientes administrativos, también salieron adelante por unanimidad una propuesta de modificación presupuestaria y un reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la propuesta de paso a dedicación exclusiva del concejal Manuel Jesús Izco, circunstancia que no afectará a las retribuciones percibidas hasta la fecha. Este punto fue aprobado por el voto positivo de PSOE, Andalucía Por Sí y Ciudadanos y la abstención de Adelante Puerto Real y Equo.

La sesión ordinaria de febrero también aprobó dos propuestas de urgencia, presentadas por Adelante Puerto Real y el PSOE, relativas a solicitar que se garantice una correcta atención de personas mayores y personas dependientes a la hora de recibir determinados servicios, como es el caso del prestado en las entidades bancarias, así como a la defensa de los derechos sexuales y reproductivas de la mujer.

En el primer caso, todos los grupos con representación en la Corporación encabezan un acuerdo propuesta por Unidas Podemos, que busca sensibilizar sobre los problemas que se encuentran las personas con edad avanzada ante el proceso de digitalización y los cambios en la prestación de muchos servicios en entidades bancarias.

En este sentido, la concejala de UP, Ascensión Ruiz, explicó durante el pleno que, según el informe ‘Banca electrónica y servicios financieros’ publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2021, 7 de cada 10 personas mayores de 65 años no utiliza la banca electrónica, por lo que “más de cinco millones de españoles y españolas no saben operar por Internet, perdiendo su autonomía e independencia financiera”.

La medida interpela también al Consistorio y a sus empresas públicas a implementar la iniciativa aprobada e impulsar una campaña de información y sensibilización sobre buenas prácticas en la atención a personas mayores y con discapacidad para lograr que Puerto Real sea un municipio accesible, y romper así con la brecha existente en los servicios digitales por sectores analógicos de la población.

“Quitar la cartilla del banco y obligarle a usar la banca electrónica o los cajeros automáticos a las personas mayores es exactamente lo mismo que quitar una rampa y obligar a subir unas escaleras a una persona con movilidad reducida en silla de ruedas, por lo que debemos ser sensatos y tener más empatía con nuestros semejantes”, subrayó la edil morada.

Igualmente, la propuesta recogía realizar también una campaña de sensibilización en el comercio local por parte del Ayuntamiento, cuestión en la que ya se está trabajando desde las áreas de Comercio y Consumo, tal y como apuntó el responsable municipal de Promoción de la Ciudad y Desarrollo Económico, Manuel Izco.

En el segundo caso, PSOE, Ciudadanos y Equo acabaron encabezando una iniciativa en defensa de la libertad de las mujeres a la hora de elegir si deciden abortar, dado que se están produciendo protestas ante los centros, según se justificó.

En otro orden de cosas, la unanimidad registrada también permitió aprobar una propuesta de la Alcaldía de apoyo institucional a la Asociación Española contra el Cáncer, con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer este 4 de febrero. Se persigue que todas las personas dispongan de las mismas oportunidades para la prevención y lucha contra esta enfermedad, así como para el acceso a los avances en los resultados de su investigación.

También de forma unánime salió adelante una propuesta del grupo municipal del PSOE en la que se reclama a la Junta de Andalucía la participación de las entidades locales y los agentes sociales en la distribución y ejecución del Fondo Next Generation en materia social.

“EL RÍO EXISTE. PELIGRO: ACERAS DESTROZADAS”

Al término de la sesión, representantes de la Plataforma Vecinal Río San Pedro tomaron la palabra para denunciar las deficiencias de la barriada, especialmente los agujeros de las aceras del barrio, así como las grietas que se reparten por todo la barriada y que hacen de sus aceras un lugar peligroso para caminar.

El detonante de esta intervención han sido las obras de una rotonda que, según los vecInos, se encuentra en perfecto estado, y que el Ayuntamiento va a remodelar para colocar unos elementos decorativos. Esto ha sido recibido por los vecinos con enfado, al sentirse “ninguneados por un Consistorio que no atiende las constantes reclamaciones de atención y denuncias por el estado lamentable de las aceras de la barriada”

Los vecinos allí presentes mostraron una pancarta donde se podía leer ‘El Río existe. Peligro: Aceras destrozadas”, al tiempo que leían un listado de los últimos accidentes que distintas vecinas y vecinos, mayores y pequeños, han padecido en unas calles sin mantenimiento y que llevan cuatro décadas abandonadas en muchos de sus tramos.

La Plataforma reprochó a la Alcaldía que hace un año que esta asociación hizo un estudio a pie de calle para recoger sobre plano todos y cada uno de los agujeros grandes y pequeños del acerado, zonas de grietas y barreras arquitectónicas, y que el Ayuntamiento de Puerto Real solo ha realizado un escaso número de “parches”. Denunciaron que no existe por parte del equipo de gobierno un plan de actuación en el acerado mientras se aprovechan otros fondos para embellecer.